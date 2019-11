La confesión de la reina Letizia sobre su boda con el rey Felipe: "Me metí en una jaula"

La reina Letizia es muy discreta con su vida privada. Siempre (casi siempre) mantiene las formas y no revela datos personales o familiares que puedan convertirse en noticia. Sin embargo, ahora, una persona cercana a ella lo ha hecho en su lugar.

Se trata de José Bono, expresidente del Congreso, quien ha revelado en su último libro, Se levanta la sesión, que la reina Letizia le confesó por qué decidió casarse con el rey Felipe.

Por qué Letizia quiso casarse con Felipe (y su "jaula")

En su libro, el expolítico asegura que, en una cena en el Palacio Real, Letizia le confesó que se había casado "por amor", ya que es lo que "mueve" su vida.

No obstante, al casarse se sintió algo ahogada: "Me metí en una jaula de oro, pero que no por ello deja de ser una jaula".

El relato de Bono deja al descubierto el lado más humano y desconocido de Letizia, quien se ha convertido en una gran desconocida para todos los españoles con el paso de los años.

¿Qué opinas de sus palabras? ¿Sinceras?