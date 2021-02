La reina Letizia es una mujer polivalente, al menos eso es lo que reflejan sus aficiones. La esposa del rey Felipe VI es una apasionada del cine, teatro y ballet, y hoy hemos descubierto que también le encanta la magia.

Lo ha revelado el popular mago Jorge Blass en Espejo Público. Resulta que Jorge y Letizia coincidiern en un acto solidario en el que él actuaba.

"Fue muy curiosa ella... Estábamos en una recepción con la Fundación Abracadabra y fue muy amable. Nos recibió y cuando no había cámaras pudimos hacerle un juego de magia. Le pedí que pensara una palabra, le di una cajita con una sorpresa... Ella eligió la palabra 'responsabilidad".

"Cuando abrió la caja y vio la palabra en un papel, se quedó asombrada y vi en ella los ojos de ilusión de una niña por la magia. Fue muy bonito, lo recuerdo con mucho cariño", ha dicho.

Tras el truco de magia, Letizia quiso descubrir cómo lo había hecho y se acercó a él y le cogió de las manos y de las mangas, lo que reveló que estaba entusiasmada con el truco y con la magia.

La caza, su otra afición desconocida

La magia no es la única afición desconocida de la reina Letizia, pues en 2017 descubrimos que la caza era otra de sus pasiones. Así lo reveló Pilar Eyre en el programa de Risto Mejide, Chester, tal y como te contamos en Dolcevita.

Pilar explicó que los reyes, Felipe y Letizia, han ido varias veces de caza, pero que no trascenderá ninguna imagen de esto: “Ellos saben la importancia de la imagen, son unos reyes modernos, austeros, que no hacen grandes alardes de nada, van a ir con mucho cuidado y no vamos a ver una imagen de ellos nunca ni con un arma en la mano ni nada. Lo hacían hasta hace poco, no sé si desde que son reyes en ejercicio lo continúan haciendo, pero me dicen que en sus vacaciones privadas se van a cazar”.

Esta no fue la primera vez en la que se hablaba de la pasión de Letizia por la caza, pues Jaime Peñafiel ya lo hizo en el año 2011, cuando señaló que Letizia, en aquella época, tenía dos escopetas, de cañones paralelos y verticales, fabricadas en Madrid.

Además, Manuel Santos, el Presidente de la Asociación Armera de Éibar, en el País Vasco, reveló en esta época que ellos fabricaban armas para la Casa Real y que Letizia había mandado fabricar una en Kemen, para lo cual ya le han tomado medidas y le han aconsejado una escopeta manejable. Además, José Luís Usobiaga, Presidente de Grulla Armas también desveló, que un año antes, le fabricaron a Letizia un par de escopetas de calibre 20, que le costaron alrededor de 70.000 euros.

¿Te esperabas todo esto?