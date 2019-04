Leticia Sabater se opera para ser como Madonna: esto es lo que se ha hecho

Tras haberse operado para volver a ser virgen, Leticia Sabater ha vuelto a pasar por el quirófano para intentar parecerse a Madonna. Y no es broma.

La presentadora y cantante se ha sometido a una operación de seis horas para lograr su objetivo. La intervención ha costado unos 15.000 euros, y ha consistido en una cirugía de alta definición: "Te extraen la grasa de donde quieras. En mi caso, de la tripa, tórax, laterales, espalda, muslos... Es una liposucción de alta definición y luego esa grasa te la llevan al culo, como si tuvieses 25 años", contó a La Vanguardia antes de operarse.

Quiere ser como Madonna

"El marcaje six pack te deja muy definidos esos cuadraditos de las abdominales, la tableta de chocolate, porque te succionan la grasa que rodea esos músculos. Te marcan también los músculos principales del brazo y la espalda. Así, se queda un cuerpo como el de Madonna de la ingle hacia arriba; las piernas, no. Y hay diferentes niveles de definición, sutil, medio e intenso. Yo he escogido el intenso. Tendré los abdominales de Madonna, la cintura de Kim Basinger y el culito de Emiliy Ratajkowski", añadió.

Le han dado el alta

La operación fue bien, aunque aún no conocemos los resultados definitivos. Lo que sí sabemos es que a Leticia le han dado el alta. "La operación ha ido fenomenal, ahora un poquito de post operatorio y recuperación. ¡Y pronto veremos el resultado! ¡Gracias a todos por vuestros mensajes de apoyo y por estar ahí siempre! Os amo», ha escrito en sus redes sociales.

Para conocer el resultado final tendremos que esperar todavía unos meses.

