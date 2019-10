Leticia Sabater: "Lloré mucho al escribir este libro porque mi novio desapareció"

Leticia Sabater ha cambiado de registro. La creadora de hits como La Salchipapa, El Pepinazo o 18 centímetros papi, ha dejado atrás la metáfora fálica y el reguetón paródico para adentrarse en el mundo de la literatura juvenil con 'Lety la horrible y el internado diabólico'.

Gritos ha tenido la oportunidad de conversar con Leticia Sabater para conocer todos los entresijos de su libro más teenager y averiguar cuánto de Leticia hay en Lety. Además, la otrora amiga de los niños nos ha contado algunos detalles de su curiosa trayectoria vital. Un hilarante viaje en el que ha habido tiempo para el amor apasionado, el éxito televisivo, misteriosas desapariciones e infinitas apariciones mediáticas.

¿Cómo surgió la idea de escribir Lety la horrible y el internado diabólico?

Pues tenía muchas ganas de escribir una historia de ficción con dos buenos mensajes para todos los públicos y es que te puedes enamorar del alma de la protagonista, y en consecuencia de su físico, por muy fea que sea. El otro, que puedes salir del hoyo más profundo y ser el mejor en lo que te propongas en la vida. De ahí salió toda una historia trepidante y llena de aventuras y ficción maravillosa que es 'Lety la horrible y el internado diabolico'.

En el libro, la protagonista es acosada por las personas de su entorno, ¿hay cierto componente autobiográfico en el relato? ¿Alguna anécdota inspirada en tu vida real?

No es autobiográfica, aunque sí hay tintes míos. Por ejemplo, el capítulo donde a la niña la insultan por ser fea constantemente, lo mismo me pasaba a mí en el colegio y por eso he plasmado muy bien en el libro ese sentimiento que puede tener ella. También hay un capitulo de desapariciones y lloré mucho mientras lo escribía porque coincidió con la desaparición de mi novio. Aunque, repito, no es para nada autobiográfico siempre los libros suelen tener algunos tintes del escritor, es habitual.

¿Has contado con algún referente para escribir tu libro?

Bueno, mis referentes que me encantaron fueron Betty la fea, Harry Potter, Crepúsculo… porque son libros arriesgados de pandillas juveniles adolescentes, igual que el mío, no son predecibles y, por otro lado, son para todos los públicos, tocan temas difíciles y sorprenden. Eso siempre me gusta.

Tus obras musicales, como 18 centímetros papi o Toma pepinazo, tenían una evidente carga sexual, ¿leeremos en el futuro un 50 sombras de Leticia Sabater?

Jajaja, ¿por qué no? A mí escribir me gusta mucho, ya sabéis que mi cabeza es muy extravagante, y lo mismo te escribo una historia fuerte de sexo que una de ficción como 'Lety la Horrible'.

Lo mismo te escribo una historia fuerte de sexo que una de ficción como 'Lety la Horrible' Leticia Sabater

Después de esta incursión en el mundo de la literatura, ¿qué es lo próximo que te queda por hacer?

Puf, siempre hay cosas, el problema que esta profesión me gusta mucho y todos los palos dentro de ella. Por eso siempre hay mucho y nuevo por hacer y sorprender. Me encantaría un gran espectáculo al estilo americano, estilo Madonna. Te diría que ese es mi sueño todavía no realizado, que espero se haga realidad poco a poco.

El año pasado nos sorprendiste con el lanzamiento de tu propio villancico, El polvorrón, ¿tendremos hit navideño este año?

Sí, aunque voy muy justa de tiempo por la promo del libro, pero sí creo que lo tendremos y será divertido y cachondo de adultos por supuesto. Jajaja. Lo de "mira cómo beben los peces en el río"... ¡yo los miré tanto que me quedé bizca! Jajaja. Así que no más peces. Cachondeo y diversión adulta para todos.

Lo de "mira cómo beben los peces en el río"... ¡yo los miré tanto que me quedé bizca! Leticia Sabater

Eres una de las famosas que más apariciones acumula en programas de Telecinco. Antes de comenzar GH VIP 7, se rumoreó que quizás entrarías como concursante… ¿Te veremos participando en GH Dúo o en algún otro programa de televisión?

Bueno, 'GH VIP' es un programa que me encanta. Desgraciadamente, no entré en esta edición porque no llegamos a un acuerdo económico y no me compensaba ya con los conciertos que tenía cerrados, pero en GH Dúo, ¿quién sabe? Si llegamos a un acuerdo más interesante que el ofrecido anteriormente, puede que sí entrara.

¿Qué crees que piensa de ti actualmente la generación que creció contigo como presentadora de programas infantiles? ¿Te siguen recordando esa etapa?

Pues habrá de todo, unos pensarán que estoy loca y a otros les encantaré y se darán cuenta de que me he reinventado y que lo infantil forma parte de mi carrera. Fue una etapa maravillosa, pero Leticia Sabater ha crecido y quiere experimentar otras facetas muy diferentes dentro de la profesión. De hecho, mis seguidores actuales que abarrotan mis conciertos tienen entre 15 años y 35 años. Esos son los habituales, que es una nueva generación que no creció conmigo, les gusto como artista actual.

Hace poco, en el programa de Cuatro Todo es Mentira, Pablo Iglesias desveló que no fuiste su mito erótico durante su infancia, ¿hay otros políticos que desearon (o desean) a Leticia Sabater?

Jajaja no lo sé, bueno, el encantador presidente Pedro Sánchez en 'El Hormiguero' dijo que su hermano era muy fan mío en mi época de presentadora. El resto pues no sé la verdad, supongo que habrá de todo, como en todas las casas.

Hablando de amor y deseo, ¿hay algún hombre que actualmente ocupe tu corazón? ¿Algún pretendiente?

No, de momento ni novio, ni marido, ni hijos, ni perro. Pero bueno, estoy deseando enamorarme.

¿Cuál dirías que ha sido el gran amor de tu vida?

Bobby, el chico que desapareció. Mis último noviazgo lo pase con él y fue maravilloso, pero ya no tengo esperanzas de que esté vivo, porque ha pasado demasiado tiempo sin señales de ningún tipo. En fin, nunca sabe uno lo que le deparará la vida, pero hay que seguir adelante siempre y con fuerza.

El gran amor de mi vida fue Bobby, el chico que desapareció. Ya no tengo esperanzas de que esté vivo Leticia Sabater

¿Cómo es el día a día de Leticia Sabater? ¿Cuál es tu rutina?

No me gusta madrugar nada, así que, si lo puedo evitar, mejor. Yo soy ave nocturna. Mis días varían bastante, hago promo del libro todo el día, entrevistas para webs, radios, periódicos, tele… También preparo la letra del nuevo tema, el videoclip, cierro actuaciones para todos los fines de semana y conciertos en verano, reviso todo el vestuario de actuación, compro nuevos estilismos con cada temazo, voy a algún programa de televisión… si quiero nunca pararía.

¿En qué piensas antes de dormirte? ¿Y justo al despertarte?

Antes de dormirme en si se me ha quedado algo importante por hacer, normalmente veo una peli, docu o serie en Netflix y a "mimir". Y cuando me despierto por la mañana en lo feliz que soy de no madrugar, lo bien que he dormido siempre en paz y sin deudas, ¡qué alegría! Jajaja.

Por último, cuéntame algo que la gente no sepa de Leticia Sabater pero que deberían conocer.

Que nunca les dejaré de sorprender y que hay Leti para rato. Con mucho cariño para vuestros lectores.