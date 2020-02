Leticia Sabater confiesa la verdad sobre su relación con Luismi el Chatarrero

Leticia Sabater niega su relación con Luis Miguel, conocido como el Chatarrero. La cantante y presentadora, que ha publicado recientemente un libro de novela adolescente, ha desmentido la información publicada en 'Socialité', el programa de María Patiño en Telecinco.

Lo ha hecho en exclusiva para Gritos, desligándose de las informaciones del programa de La Fábrica de Tele en las que una fuente desconocida aseveraba haber visto a la cantante y al ex de Ágatha Ruiz de la Prada besándose apasionadamente.

La exclusiva de 'Socialité' sobre Leticia Sabater y Luismi el Chatarrero

El programa de María Patiño llevaba toda la semana cebando su exclusiva sobre Luismi el Chatarrero. Una información jugosa tras la reconciliación y segunda ruptura del empresario con la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada. El sábado ha sido el día elegido para soltar la bomba.

En 'Socialité' se ha emitido un reportaje en el que un testigo anónimo lanzaba la siguiente afirmación: "Leticia Sabater y Luismi, el ex de Ágatha, han estado saliendo juntos cerca de un mes". La fuente, con la voz distorsionada y sin dar la cara, continuaba contando que los había visto en distintos restaurantes y "dándose besos con lengua" delante de todo el mundo.

Además, el misterioso entrevistado aseguraba que fue Luismi quién se interesó por Leticia y que le invitó a ir al hipódromo con él. El inicio de esta supuesta relación se produjo, según el programa, en el año 2018.

Teresa Bueyes, abogada de Luis Miguel, se ha puesto en contacto inmediatamente con el programa de María Patiño para negar cualquier relación de su cliente con Leticia Sabater.

Para conocer la versión de la cantante, Gritos se ha puesto en contacto con Leticia Sabater. La otrora amiga de los niños, en exclusiva, lo ha negado todo: "Yo no he tenido ninguna relación con Luis Miguel".

También ha aprovechado la oportunidad para responder a aquellos que la han acusado de interés por su supuesta relación con el Chatarrero: "Yo nunca he hablado de mi vida privada, no lo voy a hacer ahora, ni tampoco cuento con quién me acuesto. Me gano la vida cantando, con mis conciertos y actuaciones. Mi vida privada es solo mía".

Unas palabras que podrían ser una respuesta a una frase que María Patiño ha soltado sobre ella durante el programa: "Me han comentado personas que conocen a Leticia Sabater que uno de sus objetivos cuando salió de 'Supervivientes' en 2017 era Luis Miguel".