Leticia Sabater estrena videoclip: '18 centímetros papi' (y no deja indiferente a nadie)

Leticia Sabater (52) ha vuelto a hacerlo. La presentadora reconvertida a cantante ha lanzado un nuevo videoclip y tema musical llamado '18 centímetros papi'.

Con una estética muy de bar de carretera, la que fuera ídolo infantil de los niños de los 90 se retoza por un local en paños menores.

No nos atrevemos a definir el estilo de la nueva canción de Leticia. En cuanto a letra, destacamos algunos versos como "eres mi microondas, ya estoy caliente", "cuando me tocas me moja", "qué rico despertarme contigo desayunando hamburguesa, jugando a pringarme la cara con tus dieciocho centímetros con mayonesa" o "esta noche yo decido hora y lugar pa' chingar".

Cabe destacar que el videoclip está subtitulado (con miles de faltas de ortografía), para que nadie se pierda detalle de esta obra.

Luce sus nuevos abdominales

En esta nueva propuesta, Leticia luce su nuevo cuerpo. La artista volvió a pasar por el quirófano hace un mes para someterse a una cirugía de alta definición que consiste, sobre todo, en marcar los abdominales.

La intervención le costó unos 15.000 euros: "Te extraen la grasa de donde quieras. En mi caso, de la tripa, tórax, laterales, espalda, muslos... Es una liposucción de alta definición y luego esa grasa te la llevan al culo, como si tuvieses 25 años", contó.

Hits del verano

Con esta nueva propuesta, Leticia amplía su lista de canciones del verano, entre la que destacan 'Salchipapa', 'Toma pepinazo' o 'Tukutú'.

