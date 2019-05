El impresionante cambio físico de Leticia Sabater tras su última operación

Tras haberse operado para volver a ser virgen, Leticia Sabater (52) volvió a pasar por el quirófano hace un mes para intentar parecerse a Madonna. Y no es broma.

La presentadora y cantante se sometió una operación de seis horas para hacerse una cirugía de alta definición que consiste, sobre todo, en marcar los abdominales. La intervención le costó unos 15.000 euros: "Te extraen la grasa de donde quieras. En mi caso, de la tripa, tórax, laterales, espalda, muslos... Es una liposucción de alta definición y luego esa grasa te la llevan al culo, como si tuvieses 25 años", contó hace unas semanas.

Hemos tenido que esperar para ver el resultado hasta este fin de semana, cuando Leticia lo ha enseñado en 'Sábado Deluxe'.

El impresionante cambio físico de Leticia Sabater

Leticia enseñó orgullosa su nuevo cuerpo, y dijo estar muy contenta con el resultado de la operación.

Entre unas cosas y otras, Leticia ha invertido más de 200.000 euros en retoques: "Estoy enamorada de mi cuerpo, me lo miro todo el día. No me arrepiento de nada, estoy feliz, la operación me ha quedado espectacular", dijo en el programa de Telecinco.

¿Qué opinas del resultado? ¿Te gusta? ¿Te lo harías tú?