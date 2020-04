Leticia Dolera, Paco León y otros actores criticados por pedir un "apagón cultural" en plena epidemia por coronavirus

En plena epidemia por coronavirus, actores y cineastas como Paco León, Leticia Dolera o Miguel Ángel Muñoz, cantantes como Lola Índigo y compañías de teatro como Kamikaze o Teatro del Barrio, se han sumado al "apagón cultural" de 48 horas convocado por la Unión de Actores en las redes sociales.

La iniciativa, lanzada por ese sindicato para los días para el viernes y sábado, responde a una señal de protesta por la decisión del Ministerio de Cultura de no adoptar medidas específicas para la paliar la crisis que la pandemia de coronavirus está causando en el sector está teniendo una tibia acogida y también tiene sus detractores.

Leticia Dolera elimina sus post tras las críticas

La cultura "merece y necesita, como todos, medidas políticas concretas que deberían ser presentadas y defendidas, para empezar por el ministerio de Cultura", señalaba Dolera en una entrada en Instagram y de Twitter, unos post que ya ha borrado a raíz de las críticas.

Otros artistas que se han unido al "apagón cultura" han sido Paco León, Lola Índigo, Juan Echanove, Alba Flores, Jorge Sanz, Silvia Marsó, Aitana Sánchez Gijón y la bailaora Eva Yerbabuena, entre otros.

Muy criticados por pedir ayudas en plena epidemia por coronavirus

El actor Tristán Ulloa, que ha estado ingresado por coronavirus aunque ya se encuentra en su casa recuperándose, ha discrepado de la iniciativa de la Unión de Actores.

"Sincera y humildemente no creo que sea momento para un apagón cultural. Nuestro lugar ahora está junto a la sociedad civil. Estamos en el mismo barco. Comparto reivindicaciones del sector y creo que habría que exponerlas con cabeza fría cuando esta situación de emergencia finalice", opina Ulloa.

Sincera y humildemente no creo que sea momento para un #ApagonCultural. Nuestro lugar ahora está junto a la sociedad civil. Estamos en el mismo barco. Comparto reivindicaciones del sector y creo q habría q exponerlas con cabeza fría cuando esta situación de emergencia finalice. — 𝐓𝐫𝐢𝐬𝐭á𝐧 𝐔𝐥𝐥𝐨𝐚 (@TrisUlloa) April 9, 2020

En la misma línea, la guionista y vicepresidenta de la asociación de mujeres cineastas CIMA opina que "no es el momento". "Con todos los respetos lo del apagón cultural me parece poco meditado y muy desacertado. Sin dejar de ser crítica con las declaraciones del ministro y, por supuesto, considerando la cultura esencial (y, por cierto, no gratuita)", afirma Virginia Yagüe.

Más duro ha sido el escritor Juan Gómez Jurado, que recuerda que el sector cultural "son 700.000 personas y no cuatro titiriteros", y censura el "apagón" al considerar que sólo provoca "rechazo" y "polarización".

Palabras como #HuelgaDeCultura o #ApagonCultural no hacen ningún bien. El apagón y la huelga le ha caído encima a miles de libreros, taquilleros, ayudantes de cámara, violinistas... No, lo que hay que recordar es que son 700.000 personas, no cuatro “titiriteros”. — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) April 10, 2020

Numerosas críticas en las redes sociales

Este "apagón cultural" no ha sido bien recibido por la mayoría de españoles, que no han dudado en dejar constancia de sus opiniones al respecto en las redes sociales. Recogemos algunas:

Con la que está cayendo, algunos de los que idearon lo del #ApagonCultural sufrieron o sufren un grave #ApagonIntelectual. Teo Juez no le encuentra otra explicación. — Teo Juez👩‍⚖️⚖️ (@JuezTeo) April 11, 2020

Los titiriteros pueden hacer 2 días de huelga porque nadie, absolutamente nadie, lo va a notar.Imaginaos huelga de 2 días de sanitarios, o de repartidores, o de transporte público, o de funerarias... eso sí que sería una catástrofe.#ApagonCultural — José K - Si, se podía saber 🇪🇸 (@ImJosefK) April 11, 2020

Más de 15.000 personas han muerto por el maldito Coronavirus, y algunos se empeñan en enseñar su ombligo con el #ApagonCultural.Un segundo, creo que voy a vomitar. pic.twitter.com/0Nzlu1toUm — Carmen Celdrán🇪🇸 (@carmenceldran) April 11, 2020

Fíjense si son importantes y esenciales los servicios "culturales" de los titiriteros que el gobierno no ha podido resistirse ni 12 horas al #ApagonCulturalHa sido una huelga salvaje, como pocas.Gracias gobierno por resolverlo con nuestros millones. — GonzaloFC (@GonzaloFC10) April 11, 2020

Recomiendo la lectura de “Suite francesa” de Nemirowski a los del #ApagonCultural. Esa misma miseria suya con el “qué hay de lo mío”, ese egocentrismo y ombligismo suyo en medio de la brutal crisis sanitaria y económica, con necesidades de tanta gente, la tienen retratada ahí. — 🐝Aurora Pimentel Igea (@AuroraPimentel) April 11, 2020

El #ApagonCultural retrata la diferencia entre los que miran por sus propios intereses (el "mundo de la cultura"), y los que buscan el interés común (sanitarios y científicos). Los segundos no pedirán huelgas ni apagones de su trabajo.Acordaos de esto también. — 🧬 Oscar Gonzalez-Recio (@ogrecio) April 11, 2020

Me da una pena inmensa este #ApagonCultural porque ya he empezado a notar exactamente nada — María Durán (@mariaduran1987) April 10, 2020

Decís que no se va a notar el #ApagónCultural. ¡Qué equivocados estáis! Si los actores progres se ausentan de Twitter 48 h, ¿quién va a retuitear los bulos gubernamentales sobre el coronavirus hasta pasado mañana? Así que el gobierno les va a soltar pasta en 3, 2, 1... — Luis del Pino (@ldpsincomplejos) April 10, 2020

¿A qué de debe este polémico "apagón cultural"?

La convocatoria de este apagón cultural se produce tras la primera comparecencia ante la prensa de Rodríguez Uribes el pasado martes en la que descartó, por el momento, la adopción de medidas sectoriales.

El ministro de Cultura argumentó que esta es una crisis global y que "el apoyo transversal e inclusivo es lo más razonable", sin descartar otras decisiones más adelante, y citando a Orson Welles recordó que "primero es la vida y luego el cine".

El ministro, horas después, se disculpó a través de Twitter por el malestar causado:

"'Decía Orson Welles que primero es la vida y luego el cine, pero -añado yo- la vida sin cine, sin cultura, carece de sentido y es muy poco humana'. Esto es lo que dije en la rueda de prensa, literal, siento haber causado malestar, manifestaba mi compromiso con la vida y con la Cultura", argumentó.

“Decía Orson Welles que primero es la vida y luego el cine, pero -añado yo- la vida sin cine, sin cultura, carece d sentido y es muy poco humana”. Esto es lo que dije en la R. d Prensa. Literal. Siento haber causado malestar. Manifestaba mi compromiso con la vida y con la Cultura — José Manuel Rodríguez Uribes (@jmrdezuribes) April 9, 2020

