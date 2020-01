La reacción de Leticia Dolera tras filtrarse su relación con Jaume Asens

Este fin de semana Leticia Dolera (38) se convirtió en protagonista, y no por su trabajo. La actriz fue relacionada sentimentalmente con Jaume Asens (47), portavoz de En Comú Podem y diputado en el parlamanto de Unidas Podemos. La noticia de este supuesto y más que probable affaire lo publicó LOC.

La historia entre ambos comenzó en Madrid, donde, por motivos laborales, el político y la actriz se mudaron hace tiempo. Iniciaron una amistad que, con las semanas, terminó en romance.

Leticia Dolera y Jaume Asens, fotos juntos en redes sociales

El pasado mes de octubre, el propio político de Podemos compartió una fotografía en Instagram junto a Dolera, en la que promocionaba y recomendaba la serie televisiva de ésta, Vida perfecta (Movistar +). "Sin duda, lo mejor de la serie es que te hace reír. A mí me cuesta reír con el cine, y Leticia Dolera me ha hecho reír como hacía tiempo que no hacía ante una pantalla. Hoy el día de tu cumpleaños te digo gracias por hacerme reír. Por la inteligencia de tu guión, interpretación y dirección".

Una declaración de intenciones que puso en el foco la relación de ambos.

La reacción de Leticia Dolera al revelarse su relación con Jaume Asens

Jaume Asens ha decidido mantener silencio tras la publicación de este supuesto affaire. Una estrategia que no ha seguido la actriz, quien ha estado lista: aprovechando el tirón de que se estaba hablando de ella, ha decidido colgar más publicidad que normalmente sobre sus trabajos en el cine y en la pequeña pantalla. Este fin de semana, de hecho, estaba publicitando en su Instagram la primera película que hizo, como directora y guionista, Requisitos para ser una persona normal.

De esta forma, Dolera, quien se ha convertido en un referente de cierto feminismo en España, aprovecha el tirón que le está dando su nuevo presunto romance para darse a conocer más en lo laboral.

Ninguno de los dos, a día de hoy, ha querido confirmar ni desmentir este posible romance.

¿Qué te parece este supuesto idilio? ¿Crees que encajan?