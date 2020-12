Las lentejuelas deben ser tu primera (y única) opción para vestir estas Navidades

La moda ha dictaminado que las lentejuelas son el tejido estrella de este otoño - invierno. Como durante esta temporada se celebran las fiestas de Navidad... ¡No hay nada que pensar! Las lentejuelas están destinadas a convertirse en esa segunda piel que debes lucir durante los próximos días.

Se mueven como pez en el agua en los grandes eventos y son sinónimo de fiesta, alegría y brindis. Si piensas que sólo están al alcance de las celebrities, te equivocas. La tendencia de las lentejuelas es tan fuerte este invierno que las podrás encontrar en todo tipo de prendas, incluso de estilo casual, y para todos los gustos y colores.

Esta temporada todo vale en cuanto a las lentejuelas. Las tendencias nos invitan a sumergirnos por completo en ellas con extravagantes total looks e incluso nos dan la oportunidad de que también invadan los complementos. Las podemos encontrar de todos los tamaños, desde minúsculas lentejuelas que recuerdan más al glitter hasta tamaños XXL con formas de grandes discos iridiscentes. ¿Cuáles son la mejor opción? ¡Todas!

Con los colores ocurre lo mismo, los más comunes son los tonos metalizados en plata o dorado, pero el negro más nocturno sigue estando presente en este material y otros colores de temporada, como el rojo o el verde, se suman a dar su versión más brillante.

¡No se hable más! En Vozpópuli te hemos preparado una selección de las mejores opciones que puedes elegir para tus looks navideños. Vas a comprobar cómo puedes lucir las lentejuelas de muchas formas diferentes... y con precios para todos los bolsillos.

Vestidos de lentejuelas

Si tenemos que elegir la mejor fórmula para lucir las lentejuelas esta Navidad, lo tendríamos claro. No hay mejor forma de defenderlas que apostando por un vestido de fiesta largo. Te transformará en toda una celebrity de alfombra roja y es que todas las mujeres deberían de tener el derecho a sentirse así de especiales una noche al año (como mínimo).

Lo mejor de los vestidos largos es que te dan la opción de jugar a mezclar un tejido de lentejuelas con otro más sencillo que equilibre el estilo y así conseguir una imagen más sobria. Puedes decantarte por lo que más te guste, o lucir las lentejuelas en el cuerpo del diseño o dejarlas para la zona de la falda.

Las lentejuelas tienen el don de transportarnos de inmediato a los locos años 20 del siglo pasado. Puedes apostar de lleno por inspirarte en aquella época y elegir un diseño corto donde las lentejuelas dibujen formas de estilo art decó. ¿Lo que no pueden faltar? Las cascadas de flecos que son otra de las grandes tendencias de la temporada.

En cuanto a colores, una de las fórmulas que más arrasan es la combinación del negro y el dorado. Esta pareja es de lo más festiva y encaja de maravilla con las Navidades. Hay mil maneras de mezclar ambos tonos, aunque lo más habitual es que el negro ocupe un fondo sobre el que explotan los brillos de las lentejuelas doradas.

La combinación de colores también nos pueden llevar a recurrir a los estampados y en este terreno tenemos dos tendencias ganadoras. Por un lado los animal print que, aunque no lo parezcan, funcionan de maravilla en lentejuelas. La otra opción son los dibujos geométricos de todo tipo: rombos, grecas, círculos, cuadrados...

No nos podemos olvidar de uno de los patrones tendencia del invierno: el vestido camisero. Los mejores diseños son aquellos que van cruzados y tienes mucho donde elegir porque hay opciones con cinturones, con solapas, con bolsillos... Y mención especial merecen las americanas largas que podemos combinar con o sin pantalones.

Objetivo: El 'total look' de lentejuelas

Pero no sólo de vestidos se alimentan las lentejuelas. Hay otras opciones para lucirlas que van más allá. Los monos son una alternativa perfecta a los vestidos. Podemos elegir diseños cortos, más juveniles y divertidos, o una propuesta con pantalones largos si queremos dar una imagen más elegante y sofisticada.

Otra fórmula con la que triunfarás seguro es elegir un 'look' compuesto por dos prendas de lentejuelas. La ventaja que tienes este año es que, como la tendencia es tan fuerte, las firmas se han lanzado a diseñar minicolecciones creadas a partir del mismo tejido de lentejuelas por lo que podrás combinar las prendas que más te gusten dentro de su abanico de opciones.

En este tipo de opciones en parejas, los estampados también tienen un lugar especial reservado. Lo mejor de optar por este sistema es que puede usar las prendas juntas o por separado lo que te amplia el abanico de posibilidades de poder repetir y amortizar tus compras. Por ello es mejor elegir estampados que contengan colores como el blanco o el negro que te serán más fáciles de combinar en el futuro.

Las lentejuelas no entienden de edad, así que cualquier mujer puede sumarse a ellos. Lo que sí es cierto, que hay propuestas que tienen un perfil más juvenil. Es el caso de los conjuntos formados por tops y minifaldas, un estilo minimal que recuerda mucho a la estética de los años 90 y que vuelve pisando muy fuerte esta temporada.

Otra de las opciones favoritas para vestirse de lentejuelas son los trajes de chaqueta. Un estilo muy masculino pero que adopta una visión ultra femenina al realizarse con un tejido tan delicado. Si eres una adicta a los traje sastre, para la noche no puede faltarte un smoking negro de lentejuelas.

Con los trajes podemos jugar y jugar con muchas combinaciones posibles. Podemos recurrir a diseños con pantalón o falda o elegir todo tipo de chaquetas, desde las de tamaños oversize hasta las más cortas de estilo torera. En algunos casos no te hará falta combinarlo con ninguna otra prenda debajo (y presumirás de escote) pero también quedan perfectos con una camisa o un top lencero.

Un toque brillante

No hace falta que nos vistamos de arriba a abajo de lentejuelas, tenemos la opción de elegir sólo una prenda en este tejido. Una elección muy buena son las americanas o chaquetas que además no es necesario que luzcamos a lo largo de toda la noche. Pueden darnos un toque muy formal o elegir diseños más casual como las bomber.

Los tops de lentejuelas también son una opción ideal. Se trata de una prenda que resulta súper cómoda pero que destaca y marca la diferencia. Aunque creas que las lentejuelas son difíciles de combinar, la tendencia actual es mezclarlas con cualquier tipo de tejido. Prueba a unirlas con confortables faldas largas de punto, con tus vaqueros de siempre o con delicadas faldas de satén.

Si el cuerpo y el descaro nos lo permiten, los tops pueden minimizarse hasta dar vida a los 'crop tops' que dejen la cintura a la vista (aunque estemos en diciembre). Si no quieres llamar demasiado la atención, puedes combinarlos con americanas y este año se lleva usarlos por encima de otra prenda como camisas o jerseys finos.

Otra prenda que resucitamos del pasado son los bodys. En su momento arrasaron pero luego cayeron en el olvido y, poco a poco, empiezan a resurgir y a llamar a la puerta de tu armario para que le prepares un hueco. Comenzar por uno de lentejuelas es una buena manera de arrancar tu noviazgo con ellos.

Parece que sólo tenemos lentejuelas para las prendas superiores. ¡No! Ahora arrancamos con la zona inferior para comprobar que también nuestras piernas pueden cubrirse con ellas. Empezamos con las faldas y aprovechamos para recordarte las que más se llevan esta temporada que son diseños entubados que se ajusten completamente a las caderas.

La falda puede ser esa pieza protagonista de tu outfit. ¿Cómo lograrlo? Haciendo que destaque sobre el resto. Las lentejuelas ya nos dan medio trabajo hecho, pero el otro medio corre de nuestra mano y es muy fácil conseguirlo si recurrimos a diseños que llamen la atención con dibujos, formas geométricas o adornos de tendencia como los flecos o los lazos.

En la tendencia de las lentejuelas, las faldas ganan (y con mucha diferencia) la partida a los pantalones. Aún así, también podemos apostar por ellos en nuestros looks navideños. Si quieres unirte a las tendencias más actuales, recurre a shorts o bermudas. Si prefieres los diseños largos, arriesga con patrones anchos como las campanas o los palazzos.

Complementos de lentejuelas

Terminamos con el punto final al look que son los accesorios que, como no podían ser de otra forma, también pueden ser de lentejuelas. Advertencias que hay que tener en cuenta. Primero: úsalos solos, no los acompañes de otras prendas con lentejuelas. Segundo: el calzado que sea sencillo, sandalias minimal o zapatos de salón. Tercero: los bolsos que mejor encajan en este estilo son los clutchs.

Más allá de bolsos y zapatos, aún podemos seguir encontrando más complementos con lentejuelas. Unos de los que mejor se asocian con nuestro tejido estrella son los tocados para el pelo como las diademas o las bandanas. Y no te olvides estas fiestas de conjuntar tus mascarillas con el outfit.

¿Convencida para hacer uso de las lentejuelas estas Navidades? ¡No encontrarás un momento mejor!