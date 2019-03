Laura Pausini opina sobre las necesidades sexuales de Malú: "¡Quiere follar!"

Laura Pausiniacudió este jueves a la gala de los Premios Cadena Dial, celebrada en Tenerife y donde también vimos a David Bisbal. La italiana charló con los medios sobre Malú, su excompañera en 'La Voz'.

A la italiana se le preguntó acerca del supuesto affaire entre la cantante y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Pausini, con la naturalidad de siempre, contestó sin tapujos: "¿Qué les interesa a todos ustedes si está enamorada? ¡La chica quiere follar! ¡Está bien! ¡Brava, Malú! Así se hace en la vida, que perdemos tiempo".

"Lo importante es que sea feliz"

Pausini no tenía ni idea de quién es Albert Rivera, pero no por eso dejó de opinar: "Lo único importante es que ella sea feliz. Le mando muchos besos ¡Recupérate pronto!", terminó dedicándole sus últimas palabras a Malú, quien no acudió a la gala debido a su operación en el pie.

