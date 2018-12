Laura Matamoros disfruta de las playas de Cancún y del concierto de Miguel Bosé con su novio y amigos

Mientras Kiko Matamoros y Makoke continúan con su cruce de acusaciones, Laura Matamoros ha decidido poner tierra de por medio y ha viajado hasta Cancún para desconectar en este puente de diciembre.

Tal y como ha podido saber GRITOS en EXCLUSIVA, la hija de Kiko Matamoros se encuentra disfrutando desde el pasado jueves del sol y las playas de este lugar paradisíaco pero también de la fiesta que hay en su hotel junto a su novio Benji Aparicio y un grupo de amigos entre los que están consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, y Dj Nano, entre otros.

Todos ellos se encuentran alojados en el hotel de la familia Hidalgo, Melody Maker Cancún, -antiguo ‘Me Cancún’ gestionado por Meliá- que lo están transformando en un ‘resort life’ con la intención de atraer a los más jóvenes, a los ‘millennials’. Por ello no es de extrañar, que tanto Laura, como su novio y amigos no salgan del establecimiento ya que tienen la fiesta montada todo el día en el hotel.

Además, los huéspedes del hotel han tenido entrada gratuita al concierto que Miguel Bosé dio el pasado viernes. La ganadora de ‘Gran Hermano VIP’ y su grupo también han podido disfrutar de la actuación del cantante.

Críticas a Laura Matamoros por no viajar últimamente con su hijo

Laura y Benji están pudiendo disfrutar plenamente del hotel, sus amigos y la fiesta ya que no se han llevado a su hijo Matías. El hecho de que la hija de Matamoros no pare en los últimos meses y esté en los platós por la noche y viajando sin el pequeño están suscitando algunas críticas contra Laura en las redes, ya que no ven con buenos ojos que no esté con su hijo. Semanas antes, también estuvo unos días en Bahamas, donde fue atacada por un tiburón.

En la última publicación que ha subido Laura en Instagram, que pertenece a su estancia en Cancún, le han escrito mensajes como estos criticándola por no estar más tiempo con su hijo. “Y tu hijo dónde lo dejas”, “Se está perdiendo lo mejor de su hijo”, “Ella se expone a que comenten lo bueno y malo, no todo va a ser bonito”, “Lleva el mismo camino de su padre”, “Laura me encanta pero desde que tuvo el niño viaja muchísimo más y sola! Sí que tiene que trabajar! Pero le sobra trabajo en Madrid, que creo que viviría súper bien igual y disfrutaría de las mejores etapas de su hijo… que pasan volando! […] Por comentar así no somos más mujeres un menos… a ver si por ser mujer tengo que defender todo lo que hagan algunas”.