Laura Escanes confiesa el retoque estético que se ha hecho

La mujer de Risto Mejide ha desvelado un secreto relacionado con su cuerpo. Después de que sus seguidores llevaran mucho tiempo preguntándole si se había hecho alguna operación estética o retoque, Laura Escanes ha terminado confesando, a través de su Instagram Stories, un arreglito que se hizo hace ya unos años.

La influencer se ha retocado el labio inferior y asegura que no es que tuviera complejo de labios pero no se sentía del todo cómoda. “Siempre he tenido el labio de abajo muy gordito en comparación con el labio superior”, ha señalado. Por ello, tomó la decisión de acudir al doctor Julián Bayón, que le inyectó ácido hialurónico. “ Es un proceso lento pero muy cuidado”.

La modelo está muy satisfecha con el resultado y señala que esta confesión no la ha hecho por obligación sino porque le apetecía. Ahora se ve unos labios muy bonitos y naturales: “No es que tuviera complejo pero siempre intentaba poner morritos en las fotos para disimularlo. Ahora ya los tengo igualados y en mi opinión muy naturales”.

También ha aprovechado para desmentir que se haya sometido a otras operaciones estéticas o retoques, queriendo zanjar así la polémica de si se ha operado de la nariz, algo por lo que le preguntaban a menudo. “No me he operado la nariz, la sigo teniendo grandecita pero me viene de familia”.

Con esta confesión, Laura pretende que las operaciones de estética dejen de ser un tema tabú y que se hable de ellas sin temor a las críticas u opiniones que puedan suscitar. “Os lo he contado porque creo que escondiéndolo hago que sea un tema tabú, cuando no debería serlo”. Además señala que no lo hizo antes “por miedo a que me juzguen”. “No tengo por qué esconderme, y si quisiera hacerlo hubiera borrado todas mis fotos antiguas”, ha explicado.