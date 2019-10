Laura Escanes "manda a la mierda" a Risto Mejide en pleno directo

En el programa de 'Got Talent' emitido este lunes en Telecinco sucedió algo gracioso y bastante raro. Todo sucedió durante la actuación de un joven de 18 años, llamado Mago Oculus. El participante hizo un truco de magia.

Para llevarlo a cabo, el concursante pidió a los integrantes del jurado que llamasen a algún "amigo o conocido". El mago iba a adivinar la carta que estaban pensando los receptores de la llamada.

Laura Escanes "manda a la mierda" a Risto Mejide

Primero, Dani Martínez llamó a su amigo y también humorista Flo, pero éste comunicaba. Posteriormente, Risto Mejide lo intentó con su mujer, Laura Escanes, con quien acaba de tener una hija, llamada Roma.

La joven no solo no le cogió el teléfono, sino que seguidamente le envió un mensaje de WhatsApp: "Me ha contestado con un mensaje y me ha dicho ‘vete a la mierda'”, reconoció entre risas el presentador. Sus compañeros y todo el plató se quedaron asombrados. "¿En serio tu mujer te ha mandado a la mierda?", preguntó incrédula Edurne, también miembro del jurado. "Sí, sí...", contestó él.

#GotTalentGala5@ristomejide: "La persona a la que he llamado (@LauraEscanes) me ha mandado un WhatsApp y me dice 'vete a la 💩'" 🤣 https://t.co/fenrUL3cxHpic.twitter.com/UDX84juvZQ — Got Talent España (@GotTalentES) October 14, 2019

Laura, entre el público

Más tarde, enfocaron a Laura, que se encontraba entre los técnicos de sonido siguiendo las grabaciones. Ella se reía, igual que todo el público, así que todo apunta a que fue un mensaje en tono de broma.

Una relación consolidada

Con el nacimiento de Roma, a comienzos de mes, la pareja suma una nueva etapa más en su relación, después de la boda, y vuelve a callar a muchos detractores que no daban ni un duro por ellos debido a la diferencia de edad que les separa, de 21 años.

Este bebé pone el broche de oro a una relación que va viento en popa. El 20 de mayo celebrarán su segundo aniversario de casados. Ambos se conocieron cuando Laura tenía 19 años.

¿Qué opinas de esta mediática pareja?