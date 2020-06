Laura Escanes, mujer de Risto Mejide, reaparece con el pecho operado tras ser madre

Laura Escanes (24), mujer de Risto Mejide (45) y madre de su hija, llevaba días ausente de las redes sociales, en las que siempre es muy activa.

La joven 'influencer' había preferido quedarse en un segundo plano porque se sentía incómoda con su más de un millón de seguidores por no comentar la última operación que se había hecho.

Laura Escanes reaparece con el pecho operado

"No sabía si contarlo o no porque creo que es un tema muy personal. A pesar de que publico muchas cosas de mi vida, hay muchas otras que no… Pero bueno, al final esconderlo, engañaros… siento como que no estoy diciendo la verdad. Entonces, prefería contaros que hace unos días me operé del pecho", ha dicho en sus 'stories' de Instagram, con un apósito en el pecho.

No sabemos si se ha puesto más o se lo ha alzado

La ‘influencer’ ha explicado sólo que se ha operado, pero no ha querido especificar de qué se trata: si ha sido un aumento, una elevación del pecho, una corrección de alguna cicatriz...

La operación ha salido bien

"Ahora estoy en casa, he pasado la primera noche en casa y estoy bien. Ha salido todo bien, es una operación quirúrgica que yo llevaba mucho tiempo queriendo hacerme, no sabía si hacérmela o no hacérmela. Después del embarazo las dudas o las ganas que tenía aumentaron. (...) Empecé a visitar a varios doctores, hasta que di con una que entendió bastante lo que quería. (...) Pasar por un quirófano es algo muy serio, tiene sus riesgos y por eso estuve tanto tiempo pensando", ha confesado.

Tres años casados y padres de una niña

La 'influencer' y Risto se llevan más de veintiún años de diferencia. El pasado 20 de mayo celebraron su tercer aniversario. La pareja se dio el 'sí, quiero' en 2017 en Mas Cabanyes, una masía del siglo XVI situada en el municipio barcelonés de Argentona.

Ambos tienen una hija en común, Roma, el pasado mes de octubre.

Tendremos que esperar a ver el resultado.