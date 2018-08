'Las Campos' quieren pasar por el quirófano

La nueva entrega de 'Las Campos' ha explorado el mundo de la estética. Con las hermanas y la madre de vuelta a España, Carmen y Terelu se han dado cuenta de que el tiempo pasa factura en sus cuerpos; por eso, han decidido ponerse en manos de la medicina estética para tratar de poner el contador a 0.

Para adentrarse correctamente en este mundo, ambas hermanas han decidido contar con los consejos de Mario Vaquerizo, Alaska y Topacio Fresh. En una comida de lo más informal, el cantante y representante les ha explicado cuál ha sido su última intervención: "La última ha sido quitarme las bolsas y ponerme los pómulos, pero nada de infiltración yo la respecto, pero yo quiero prótesis".

"Yo no puedo salir a la calle hasta que no me quite la faja porque puedo ser el hazmerreír de todo mi alrededor"

Decididas a cortar por lo sano, Carmen Borrego deseaba hacerse un lifting de papada mientras Terelu apostaba más por quitarse esos dichosos michelines. Eso sí, la hija de María Teresa Campos no podía resistirse a la bollería industrial: "Los donnuts no que están duros, yo quiero el Tigretón".

"A mí no me seda nadie"

Aún así, la decisión de pasar por el quirófano se torció cuando Carmen escuchó la palabra sedación: "A mí no me seda nadie". A esta voluntad se suma la faja que tendría que llevar tras la operación, algo que no le ha convencido nada: "Yo no puedo salir a la calle hasta que no me quite la faja porque puedo ser el hazmerreír de todo mi alrededor".

Un capítulo en el que Terelu Campos y Carmen terminaron sudando la camiseta y con una estricta dieta.