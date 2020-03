Lara Álvarez informa a los supervivientes del coronavirus y Rocío Flores se hunde: "Me dan ganas de irme"

'Supervivientes: Tierra de Nadie' ha emitido su cuarta entrega en Telecinco. En este espacio, presentado por Carlos Sobera, los concursantes han podido conocer qué está sucediendo en España por el avance del coronavirus, tal y como adelantó Jordi González el pasado domingo.

Esto ha provocado que la organización del programa haya entregado unos mensajes de sus familiares a los concursantes para tranquilizarlos tras la noticia. Sin embargo, Rocío Flores se ha llevado un duro golpe y ha roto a llorar, llegando incluso a tener que ser consolada por Lara Álvarez.

'Supervivientes' informa a los concursantes de la expansión del coronavirus

La cuarta entrega de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' ha comenzado con un breve discurso de Carlos Sobera por la situación que se vive en España por la expansión del coronavirus: "Todos juntos vamos a conseguir salir adelante, cuando todo haya pasado volveremos a estar con nuestros seres queridos". Unas palabras similares a las que pronunció Jorge Javier Vázquez el pasado jueves.

Seguidamente, Sobera ha conectado en directo con Lara Álvarez. La comunicadora ha explicado que la organización les ha explicado lo que sucede en el país: "Les hemos informado sobre el coronavirus y qué medidas se están tomando".

Los supervivientes han sido informados de la situación del Coronavirus en nuestro país:https://t.co/0FBgMJbayp#TierraDeNadie4pic.twitter.com/I0VzatyYyx — Supervivientes (@Supervivientes) March 17, 2020

La reacción de los concursantes de 'Supervivientes' al coronavirus

Inicialmente, los 'Supervivientes' han sido víctimas del pánico. Ana María Aldón, Yiya y Elena, madre de Adara, han roto a llorar delante de sus compañeros mientras que el resto contemplaban la situación con una mezcla de incredulidad y estupor, especialmente preocupados por sus familiares al otro lado del charco.

Los supervivientes serán informados de la situación de sus familiares si se producen novedades con respecto al coronavirus:https://t.co/0FBgMJbayp#TierraDeNadie4pic.twitter.com/yFORaHuWRG — Supervivientes (@Supervivientes) March 17, 2020

Lara ha remarcado que Honduras se encuentra en una posición ventajosa por su clima: "Estamos en una situación privilegiada en un país donde apenas hay casos con temperaturas cálidas que dificultan su propagación. No tengáis ningún tipo de duda".

El gran disgusto de Rocío Flores tras conocer la existencia del coronavirus

Para tranquilizar a los concursantes de 'Supervivientes', cada uno de ellos ha recibido un vídeo de un familiar o persona próxima. En el caso de Rocío Flores, ha recibido un mensaje de su padre, Antonio David Flores.

En esta situación excepcional, Rocío ha sufrido un bajón al no recibir un mensaje de su madre, Rocío Carrasco, con la que ha protagonizado infinidad sus conflictos. La joven ha tenido que quedarse a solas con Lara en la palapa para ser consolada y ha pronunciado estas palabras:

"Me parece súper injusto que no haya sido capaz si quiera de mandarme un mensaje. Me gustaría saber que está bien, que llevo siete años sin saber nada de mi madre y que pase esto y no me mande un mensaje... es que me dan ganas de coger e irme".

Ante las lágrimas de Rocío Flores, Lara Álvarez le ha hecho una promesa: "Yo me voy a encargar personalmente de traerte noticias de tu madre, Rocío".

Nuevo concursante salvado tras las últimas nominaciones

Como viene siendo habitual, Lara Álvarez ha oficiado la ceremonia de salvación en la que uno de los concursantes, el menos votado por la audiencia, se libraría de su condición de nominado.

En esta ocasión, Fani Carbajo, Cristian Suescun, Hugo Martín e Ivana Icardi estaban en la palestra. Finalmente, la novia de Cristofer y exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha sido salvada durante el ritual.

Y tú, ¿qué opinas del mensaje del programa? ¿Qué te parece la reacción de Rocío?