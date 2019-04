El monumental enfado de Lara Álvarez en el estreno de 'Supervivientes': "Yo soy la que da las órdenes"

El estreno de 'Supervivientes 2019' ha dejado momentazos, como el salto en helicóptero de Isabel Pantoja, pero no ha sido el único. Lara Álvarez se convirtió en una de las protagonistas de la gala 1 del reality de Telecinco por su monumental enfado con algunos de los concursantes.

La presentadora se enfadó al ver cómo participantes como Violeta Mangriñán se quejaron de que los contrincantes no habían jugado limpio en la prueba: "He visto todo el rato que estaban haciendo trampas”.

La asturiana se tomó este comentario como un ataque personal a su profesionalidad y a la del programa: "Soy humana, tengo dos ojos, me puedo equivocar, por supuesto, pero tenemos un equipo que, a profesionales, no les gana nadie. Estáis siendo grabados por todas estas cámaras y controlados no os imagináis por cuánta gente. Si yo me equivoco, siempre me van a corregir, no tengáis duda", dijo Lara.

"Aquí no queremos nunca favorecer a nadie, no sacamos nada de esto, entonces, dicho esto no dudemos más, si en algún momento nos hemos equivocado no os preocupéis que vamos a rectificar. Lo hemos demostrado muchísimas veces así que, Violeta, vamos a parar ya de decir que hacemos trampas y centrémonos en el concurso".

Además de con Violeta, Lara tuvo un encontronazo con otra de las concursantes, Dakota, que es especialmente conflictiva. La joven le preguntó a la presentadora que si se podía lavar, ya que estaba llena de barro. "No, no te puedes lavar, vaya inicio de concurso más convulso", respondió Lara, visiblemente molesta.

Esta fue la gota que colmó el vaso, ya que antes ambas habían tenido otro roce: "Silencio, por favor. Voy a dejar una cosa clara aquí y ahora. Es el primer día de programa y es la primera vez que hacemos un juego. Yo soy la que dice las órdenes, yo soy la que dice los resultados y yo soy la que dice las trampas, ¿está claro? Pues se acabó".

