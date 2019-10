El claro mensaje de Lara Álvarez a los que hablan de su vida privada

Lara Álvarez es periodista y nunca ha participado en la prensa del corazón. Al menos no motu proprio, porque sus líos amorosos están semana sí y semana no en las revistas de papel couché.

Ante todas estas informaciones que se están publicando sobre ella y su nuevo novio, el modelo Andrés Velencoso, la televisiva ha decidido manifestar lo que piensa al respecto.

Lara Álvarez, contra los que hablan de ella

La presentadora de Telecinco ha escrito esta reflexión en sus redes sociales: "Tengo una edad en la que ya dejé de estar pendiente de muchas cosas. No tengo por qué aclararle a nadie lo que soy, lo que hago, ni a dónde voy. En este momento de mi vida tampoco me importa si me quieren o me odian. Vivo mi vida sin hacer daño a nadie y soy muy feliz".

Esto supone toda una declaración de intenciones sobre lo que va a seguir haciendo pese a lo que se publique de ella: nada. La asturiana nunca ha entrado en el juego de la prensa rosa, como protagonista, y no lo va a empezar a hacer ahora.

