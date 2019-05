Lara Álvarez la ha liado en Instagram. El pasado sábado publicó una foto con niños de Honduras, donde se está grabando 'Supervivientes 2019'. Al ver la instantánea muchos seguidores han cargado duramente contra ella.

Lara Álvarez, muy criticada por su última foto

"Pequeñas GRANDES cosas", escribía la presentadora del reality junto a esta foto:

La imagen fue muy criticada en la mencionada red social. Numerosos usuarios la acusaron de demagoga, de utilizar a los niños como "una postal"; otros le pedían que donara dinero de su sueldo en vez de hacerse fotos; también había muchos que la defendían.

Lara estalla

Ante el debate que se formó en su Instagram, Lara decidió escribir unas palabras.

"Madre mía lo que hay leer... espero de corazón que todos aquellos de mente retorcida que critican y pierden el tiempo en ello, lo estén compensando por otro lado en ayudar. ¿Que quite la foto? ¡La voy a enmarcar! Llevo cinco años aquí, hablo de mi FAMILIA HONDUREÑA, y me saco y pongo fotos con quien a mí me apetezca y esa persona quiera. ¿Estabas, tú que criticas, ayer compartiendo el día conmigo? Qué lástima la falsa dignidad y respeto desde el desconocimiento. Qué pena el prejuicio y la crítica vacía. Qué pérdida de tiempo también este mensaje, ni si quiera después de leerlo entenderás nada... ¿Y sabes a quién haces mal? A ti mismo, por vivir señalando en vez de mirarte un poquito. No hay mejor juicio que la propia conciencia. La mía vive en PAZ", escribió.

¿Qué opinas de esta polémica?