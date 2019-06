Esta semana ha sido muy especial para Lara Álvarez, pues ha celebrado su cumpleaños en Honduras. La presentadora de 'Supervivientes 2019' llega a los 33 en su mejor momento vital: no le falta de nada. No obstante, lo suyo le ha costado llegar adonde está.

Hacemos un repaso a la vida de la joven, quien es hoy una de las máximas estrellas de Telecinco. Sus aciertos y fracasos en Mediaset, sus inicios en el mundo de la interpretación, sus ex, su sueldazo, su casa y mucho más.

Asturiana

Lara Álvarez nació en Gijón el 29 de mayo de 1986.

Buscó la fama desde pequeña

Con solo diez años, acudió a un programa de imitaciones llamado 'Menudo show' en el que se metió en la piel de Janet Jackson.

En 1998, cuando tenía solo 12 años, Lara apareció en 'A las once en casa', serie de TVE protagonizada por Antonio Resines, Carmen Maura y Ana Obregón. Dos años después, ya con 14, actuó en la ficción de Telecinco 'El grupo', donde compartió cartel con Héctor Alterio, Cristina Marcos, Antonio Molero y Lola Herrera.

Estudió Periodismo

Lara no acabó de encajar en el mundo de la interpretación y terminó estudiando Periodismo en el Centro Universitario Villanueva de Madrid.

Protagonizó un videoclip

Uno de sus trabajos más conocidos fue el anuncio de MTV 'Amo a Laura', en el que formaba parte del falso grupo musical Los Happiness.

Periodista deportiva

Tras presentar 'Ahorro y finanzas' en TeleAsturias y ser reportera de 'Animax Comandos', del canal Animax, en 2010 Lara se pasa al periodismo deportivo junto a Enrique Marqués y Juan Antonio Villanueva en el equipo del programa 'Marca gol', de Marca TV, y al programa de actualidad deportiva 'Tiramillas', de la misma cadena.

Ese mismo año se incorporó al equipo de 'La Sexta Deportes'.

Fracasó en Cuatro

En julio de 2011 fichó por Cuatro, donde fue responsable de la información deportiva del programa de reportajes 'Qué quieres que te diga'. El espacio fue cancelado al mes por su baja audiencia.

En la misma cadena presentó la edición nocturna de 'Deportes Cuatro', programa que dejó luego para unirse al nuevo equipo de retransmisiones de MotoGP.

Mediaset la despide

El 26 de febrero de 2013, Mediaset España anunció que prescindía de ella para retransmitir las carreras de MotoGP de la siguiente temporada.

Este despido fue muy polémico. Ella aseguró que su salida se produjo "porque Mediaset puso unas condiciones en la mesa con las que yo no estaba conforme para poder cumplir bien mi trabajo. Teníamos medios muy reducidos y no llegamos a un acuerdo. Yo consideraba que mi trabajo no estaba siendo valorado".

Regresa a La Sexta

Tras su salida de Mediaset, Lara fichó por La Sexta para copresentar la segunda temporada de 'Jugones', programa de información deportiva.

Menos de un año después, en marzo de 2014, la periodista abandonó el programa para comenzar nuevos proyectos, aunque lo cierto es que su papel en el espacio era cada vez menor.

Su vuelta a Mediaset

Tras pasar por 'Espejo público' (Antena 3) y 'Todo va bien' (Cuatro), Lara volvió a Mediaset el 11 de marzo de 2015, como copresentadora del programa 'Supervivientes 2015'. La joven cogió el relevo de Raquel Sánchez Silva.

Desde entonces, Lara presenta este show de supervivencia y también colabora en otros realities de la cadena como 'Gran Hermano'.

Su sueldazo en 'Supervivientes'

En 2016 se filtró el sueldo que cobraba Lara anualmente. 'El economista' lo cifró en 120.000 euros, de acuerdo con fuentes de la productora. Actualmente este caché se habría revalorizado, así que la joven debe estar cobrando en torno a 200.000 euros anuales.

Otros ingresos

Además de su salario, Lara Álvarez es una de las mejor pagadas de los 'photocalls' y las fiestas, pues su cotización por aparición es de unos 25.000 euros brutos.

Su 'casoplón' de 600.000 euros

La joven periodista se compró este año un 'casoplón' de 600.000 euros. La casa está ubicada en Las Rozas, un pueblo de clase alta de Madrid, y cuenta con tres plantas, jardín privado y piscina. También tiene cinco habitaciones dobles, cuatro baños, una amplia cocina, salón comedor y una bodega.

Cochazo

Asimismo, adquirió un coche de alta gama, un Audi Q3 S line 35 TDI tronic, valorado en 43.353 euros

Su relación con Sergio Ramos

Lara Álvarez comenzó una relación intermitente con Sergio Ramos en 2010, después de que la joven le pidiera una camiseta para un acto benéfico. El flechazo fue inmediato, pero luego el affaire no fue tan bien. Cortaron y volvieron en muchas ocasiones, hasta que él comenzó a salir con Pilar Rubio, con quien está a punto de casarse.

Romance con Ángel Martín

Tras su ruptura con Sergio Ramos, la periodista salió con el cómico Ángel Martín, conocido por haber sido el presentador del programa 'Sé lo que hicisteis', de La Sexta. La relación duro apenas unos meses.

Breve noviazgo con Adrián Lastra

Durante la primavera de 2014, Lara tuvo un breve romance con el actor Adrián Lastra. Ambos salieron en una revista del corazón besándose por las calles de Madrid. La pareja llegó a confirmar el noviazgo públicamente, pero rompieron al poco tiempo, antes de la llegada del verano.

Su relación con Fernando Alonso

La relación entre la periodista y el piloto de Fórmula 1 se conoció a finales de 2014 tras ser pillados de vacaciones en Nueva York. Un año y cuatro meses después, rompieron.

Su actual pareja: Daniel Miralles

La presentadora de Mediaset sale actualmente con su profesor de baile, Daniel Miralles. Él es de Alicante y tiene 34 años. Miralles da clases de zumba, aeróbic y hip-hop. Trabaja en GO fit físico, en Majadahonda.

El coreógrafo es conocido por haber participado en 2009 en 'Fama a bailar', cuando se emitía en Cuatro. Allí dijo que le encantaría llegar a trabajar junto a artistas reconocidos algún día.

Y esto es todo, lector. ¿Qué tal te cae Lara Álvarez?