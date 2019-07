Los ladrones de 'La casa de papel' se visten de gala: sus aciertos y errores en la alfombra roja

Con los datos sobre la mesa, La casa de papel es la serie española con mayor repercusión internacional. Es la ficción de habla no inglesa más vista de la historia de Netflix y su palmarés está encabezado por un premio Emmy. Por todo eso no es de extrañar que su vuelta a la parrilla con una nueva temporada, que se estrena este viernes 19 de julio en Netflix, sea todo un acontecimiento mundial.

Los aciertos y errores de estilismo de los actores de 'La casa de papel'

Madrid, París, Milán... No, no son nuevo personajes de la serie, aunque bien podrían serlo, sino las capitales europeas que los actores han recorrido en su tour promocional con motivo del estreno de la tercera temporada. Una alfombra roja internacional que analizamos de la mano de sus principales protagonistas.

Úrsula Corberó

Acusada de... robar el protagonismo a sus compañeros.

Úrsula Corberó sabe cómo romper con las reglas establecidas y lo demuestra en cada photocall. En Madrid ofrecía su lado más sensual con un ajustado vestido rojo firmado por Alessandra Rich con unas impresionantes joyas de Bulgari. En esta ocasión quiso ser ella misma la protagonista y por ello apostó por un maquillaje y un peinado rompedor que atrajesen todas las miradas.

El estilo lady lo dejaba reservado para pisar París. En la capital francesa seleccionaba, con mucho acierto, un diseño de Yves Saint Laurent con un gran lazo de lunares en el escote y aberturas laterales. Por último, Milán nos deja su lado más casual y rockero con una falda acharolada y un llamativo crop top estampado.

Esther Acebo

Acusada de... robo de identidades con su estilo camaleónico.

Una total desconocida hasta el estreno de la serie, Esther Acebo ha logrado hacerse un hueco entre el talentoso elenco de 'La casa de papel'. Sin embargo, su estilo sobre la alfombra roja aún tiene que mejorar para estar a la altura. En Madrid se atrevía con un estilo que se queda a medio camino. En la parte superior un top asimétrico espectacular pero acompañado por un básico pantalón ciclista más acorde para ir al gym que para un estreno de esta envergadura.

El panorama mejoraría en París. La actriz se enfundaba un diseño metalizado con mangas abullonadas de 2nd Skin Co y sandalias al tono de Pura López. Sin embargo el look que más nos gusta fue el elegido para Milán, una imagen más fiel a sí misma con su inconfundible pelo aleonado y un sencillo mono mostaza de Dolores Promesas.

Jaime Lorente

Acusado de... muerte por aburrimiento.

Después de los estrenos de La casa de papel y Élite, Jaime Lorente se convertía en uno de los actores de moda, que no de la moda... y estas tres imágenes valen más que tres mil palabras. Tres looks de lo más básicos y anodinos de los que no podríamos destacar nada. Soso, soso y soso.

Miguel Herran

Acusado de... chico malo con sonrisa de nieto perfecto.

Tampoco nos ofrecía su mejor cara su compañero de series Miguel Herran. En Madrid nos ofrecía una imagen correcta con una perfecto negra como sustituta a la habitual americana. Un look más juvenil y desenfadado que aceptamos. Sin embargo en Milán nos sorprendía con una camiseta llena de logos, un estilo publicitario más propio de un piloto de carreras en un acto promocional.

Álvaro Morte y Pedro Alonso

Acusados de... ladrones de guante blanco.

La alfombra roja del estreno de Madrid nos reservaba dos ejemplos de perfectos estilismos masculinos para una alfombra roja. Álvaro Morte daba una clase magistral, como buen "profesor", con un smoking negro de Dsquared prescindiendo de corbatas y pajaritas para dar un aire más veraniego. Ojo al detalle de los botones de la camisa contrastados en negro, una lección de estilo.

Su compañero Pedro Alonso también apostaba por un look más casual. En su caso no sólo prescindía de corbata sino también de camisa eligiendo una t-shirt blanca básica pero con un traje impecable.

Alba Flores

Acusada de... estafadora de alta cuna.

Demostrando que sobre una alfombra roja hay alternativas al vestido, Alba Flores elegía un dos piezas de la firma Bleis compuesto por pantalones masculinos y un chaleco marino con solapas negras. Un buen conjunto pero que no favorecía demasiado a la actriz.

Najwa Nimri

Acusada de... no decepcionar al personal

Personalidad es lo que irradia la actriz cada vez que se presenta ante los medios y el estreno de Madrid no iba a ser una excepción. Najwa Nimri se incorpora al casting de la serie en esta nueva temporada y para su puesta de largo eligió un vestido bicolor de encaje firmado por la casa Loewe y joyas de Suárez. Cuando se tiene al talento de Najwna Nimri se le perdona todo.