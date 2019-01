Triste momento en 'La Voz': Pablo López no reconoce a su amiga, Noelia Cano, ex de 'OT'

Este martes había competencia en el prime time. En Antena 3, se emitió la segunda gala de las "audiciones a ciegas" de 'La Voz', y en Telecinco el primer programa de 'GH Dúo'. Y ganó el primero. El talent musical de Atresmedia se impuso ante la competencia con un 22% de share (3.413.000) frente al 19,2% del reality show de Mediaset (2.532.000).

La segunda gala de 'La Voz' estuvo protagonizada por Pablo López. El coach no reconoció la voz de su amiga Noelia Cano, con la que coincidió hace diez años en 'Operación Triunfo'. Ni la reconoció ni le gustó su voz, porque no le dio al pulsador, igual que sus compañeros coaches.

"Estuve encerrado 80 días con ella"

Al darse la vuelta y ver el rostro de su amiga, quería 'meterse bajo tierra'. "Es que no me lo creo... ¡me voy! ¡Vente conmigo!", dijo Pablo, muy afectado por no haber escogido a Noelia. "Es Noelia Cano. Estuve encerrado en un sitio 80 días con esta mujer. Estoy un poco enfadado con ella, porque no la he reconocido. Tiene el acento de Mislata y no lo he podido escuchar. Me hubiera ido con ella al fin del mundo", añadió.

"Hace 10 años estuve en un concurso de televisión, también de música, y coincidí con Pablo López. La verdad que fue una maravilla. Vale oro, además él se lo ha currado mucho para estar ahí", dijo ella.

La artista valenciana cantó 'Cry Me Out'.

Aquí podemos verlos juntos en 'OT 2008', que entonces emitía Telecinco: