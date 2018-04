Así han reaccionado los famosos a la condena de ‘La Manada’: “Me cago en mi vida”

La sentencia de ‘La Manada’ ha suscitado una gran polémica tras conocerse que los cinco acusados han sido condenados a nueve años de prisión y cinco de libertad vigilada por abuso sexual continuado y no por violación, a una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016.

Una gran parte de la población ha mostrado su indignación tras conocerse la decisión judicial, entre ellos se encuentran muchos famosos que han querido mostrar su indignación a través de las redes sociales.

La actriz Leticia Dolera ha escrito estos mensajes: “Me cago en mi vida” y añadía después: “Ellos no deciden qué es una violación y qué no”. “Si te resistes, te matan. Si no resistes, no te creen. No es abuso, es violación”. La actriz también está compartiendo todas las convocatorias y concentraciones que se han organizado en toda España en contra de lo que considera una injusticia, “una sentencia machista” y “justicia patriarcal”.

ME CAGO EN MI VIDA. https://t.co/x5YzLsS4en — Leticia Dolera (@LeticiaDolera) 26 de abril de 2018

La presentadora Sandra Barneda también ha mostrado su rechazo: “Ósea que ¿Me violan y siento gusto? JUEZ: "No es descartable que durante una relación sexual no consentida pueda llegar a sentirse y expresarse una excitación sexual meramente físicas” y después añadía: “Indignación y rabia. No es abuso, es violación”.

Ósea que ¿Me violan y siento gusto?JUEZ: "No es descartable que durante una relación sexual no consentida pueda llegar a sentirse y expresarse una excitación sexual meramente físicas"#LaManada — Sandra Barneda (@SandraBarneda) 26 de abril de 2018

En el Twitter de Noemí Galera, la directora de la Academia de ‘Operación Triunfo’ se lee: “¿Qué entenderá este tipo por ‘excitación sexual’? Ascazo profundo. La actriz Blanca Portillo ha publicado: “No hay violencia si no hay resistencia? Hay que resistirse hasta MORIR??? Así sí???? Incomprensible. Intolerable. Vergüenza y rabia profundas”. La periodista y presentadora, Mónica Carrillo ha escrito: “Hay sentencias que también son agresión”. Ana Pastor ha escrito: “Qué vergüenza. Y qué mal mensaje para quien tenga que denunciar algo así a partir de ahora”.

En el perfil del presentador y cómico Dani Martínez se lee: “Creo que los hombres hoy tenemos que gritar muy alto que nos da asco esta gente y esta sentencia. No estáis solas, pensamos como vosotras y somos conscientes de vuestros miedos y de lo que padecéis. Todos, hombres y mujeres, acabaremos con esta mierda que ensucia nuestra sociedad”. Mientras que en el de Jordi Évole pone: “Manada judicial. Sí solo leída, la sentencia produce náuseas (literalmente), no quiero ni pensar lo que sufrió ella. #NoesNo #YoSiTeCreo”.