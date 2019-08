Kiko Rivera subasta la primera joya de su marca en eBay y alcanza un precio desorbitado

Kiko Rivera ha decidido emprender una nueva aventura empresarial este verano. El primogénito de Isabel Pantoja, que hizo un polémico regalo a su madre por su cumpleaños, ya vende la primera pieza de su marca de joyería. El DJ, en un alarde de originalidad, ha bautizado a su firma como KR, las iniciales de su propio nombre.

Para generar impacto mediático, Kiko ha publicado su primer colgante de su marca en el portal eBay. En la web de compraventa, ha iniciado una subasta que ya supera los 12.000 euros. Rivera aprovecha también el tirón mediático generado por la participación en 'Supervivientes' de su progenitora y por el anuncio de un nuevo proyecto de la cantante en Telecinco.

Así es la primera joya de Kiko Rivera

El primer artículo de la marca de Kiko Rivera es un colgante con unas iniciales de su marca KR. La pieza se compone de una cadena de plata de la que cuelga una lámina de oro rojo en la que se incrustan unas circonitas con las iniciales del artista.

Dentro de la propia web, Kiko Rivera no da muchos más detalles en la descripción de su producto: "Oro rojo plata y circonita. Fue el primer colgante KR que se ha hecho y quiero que sea vuestro". La subasta continuará abierta durante 4 días y 19 horas en la que el precio puede ir aumentando considerablemente. Cabe destacar que no se aceptan devoluciones, por lo que si el comprador no queda satisfecho tendrá que conformarse con el artículo recibido.

La puja podría estar inflada

Algunos usuarios de Twitter se han mostrado muy sorprendidos ante el elevado precio alcanzado por la joya y han señalado que la puja podría estar adulterada, ya que Ebay permite a sus usuarios participar en las subastas sin necesidad de acreditar que poseen en dinero necesario para adquirir el producto.

Igual es un troleo. En eBay no tienes que acreditar el dinero, asi que pujando una cantidad altísima puedes invalidar la subasta si después no pagas — Carlos Merenciano (@carlesmeren) August 11, 2019

Si esto sucediese, Kiko Rivera podría estar siendo víctima del 'troleo' de los internautas y su primera incursión en el mundo de la joyería podría fracasar estrepitosamente si su subasta quedase anulada.

Rafa Mora le ayuda en la promoción

El extronista, muy amigo de Kiko, ha echado un capote al DJ en su primera subasta. Rafa Mora compartió durante un día en sus stories de Instagram un vídeo en el que animaba a sus seguidores a participar en la puja.

Se desconoce si Rafa se implicará más adelante en la gestión de la marca, en caso de que siga adelante, ya que se encuentra muy ocupado soportando el chaparrón de críticas que le ha llovido por su paupérrimo debut como presentador de 'Cazamariposas', el magacín de crónica social de Divinity.