El mensaje sobre Omar Montes que Kiko Rivera manda a su hermana Isa Pantoja

Se lleva hablando, durante estas dos últimas semanas, de la mala relación que existe entre Kiko Rivera y su hermana Chabelita. Los dos han tenido sus más y sus menos desde que Isa Pantoja es mayor de edad pero lo cierto es que nunca antes habían estado en una circunstancia como esta.

La hija de la tonadillera mandó un mensaje muy conciso este domingo en Viva la vida: "Espero que se le cierren todas las puertas de Cantora" refiriéndose a Omar Montes tras el Deluxe que protagonizó el sábado pasado hablando de la relación que un día tuvo con ella. A su hermano se lo ha dicho ya por activa y por pasiva y recordemos que le ha entrado por un oído y le ha salido por el otro ya que por más que le dijo que no estuviera en el cumpleaños de su madre, el dj decidió invitarlo.

Ahora, Kiko Rivera ha querido colgar una fotografía en su perfil de Instagram para zanjar todos los rumores y acallar las bocas que han estado hablando de él y de la relación que este tiene con Omar Montes durante esta semana: "Para los que hablan de más... Esto fue antes de entrar en @ghoficial. Hermano, amigo... Que hablen menos y hagan más! Te camelo @omarmontesofficial".

De esta manera, el hijo de Isabel Pantoja quiere hacer ver a todo el mundo que su relación con Omar Montes viene desde mucho antes de que el entrase a Gran Hermano y también, antes de que este empezara a tener una relación sentimental con su hermana.

Relación con amigos de Kiko Rivera

Y es que hace unos días hizo unas declaraciones para El programa del Verano diciendo que: "Si mi hermana es mayorcita para liarse con amigos míos, lo es también para entender que yo no voy a dejar de llevarme bien con ellos por su culpa". Y lo cierto es que hay una guerra entre los dos hermanos más fuerte que nunca y es que el distanciamiento se produjo cuando Kiko Rivera salió de GH DÚO tras una entrevista que su hermana dio a una revista de tirada nacional no solamente hablando de sus adicciones a las drogas sino haciendo comentarios de su mujer, Irene Rosales, que no gustaron nada al artista.