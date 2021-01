Kiko Rivera asegura que Isabel Pantoja le debe "tres millones" y que ha borrado su número

Kiko Rivera vuelve a la carga. El hijo de Isabel Pantoja ha concedido una nueva exclusiva a Mila Ximénez en la que arremete contra su madre por el tema económico y por cómo se ha comportado cuando esta supo de sus problemas con las drogas. "Creo que mi madre nunca me ha escuchado. La cosa más dura que me pasó ha sido la drogadicción y ella sólo estuvo dos días a mi lado", ha señalado.

En otra de sus declaraciones, el Dj desvela: "Mi madre me debe tres millones de euros. Tengo motivos para demandarla, pero no lo haré nunca. No puedo vivir con ese sentimiento de culpa, si a ella le pasa algo como que la metan en la cárcel. Tiene antecedentes", señala en la polémica entrevista a la revista 'Lecturas', la misma en la que hizo unas declaraciones que hicieron saltar todo por los aires cuando confesó hace dos meses: "Cuando tenía 18 años fui con mi madre a firmar algo y no sé lo que firmé".

Tras esta bomba que soltó, se inició una guerra mediática contra la cantante que no ha cesado desde entonces y que ha arrastrado a su mujer Irene Rosales y a su hermana Isa Pantoja. Esta última se ha visto en medio de todo el problema familiar por el tema de la herencia de Paquirri.

"He tenido que borrar su número"

Rivera está tan dolido con la folclórica que "he tenido que borrar el número de teléfono de mi madre para no llamarla. Me puede el sentimiento, todos los días tengo la tentación de hacerlo".

Después apunta como el culpable de todo lo que está pasando a su tío Agustín Pantoja. "A lo mejor he sido un estorbo entre mi tío y mi madre y ahora es cuando están a gusto. Quería quedarse solo con mi madre y manejarla".

A continuación apostilla: "Me sorprendería que ella me demandara. Mi tío no tanto".

"No quiero el apellido Pantoja ni con agua caliente"

En otro momento de la entrevista le recrimina a su madre: "¡Antepones a tu hermano a tu hija! Aquí hay gato encerrado. ¡Tienes miedo de algo!".

El hijo de Pantoja está tan dolido con su madre que no quiere ni su apellido. "No quiero confusiones, soy yo el que no quiere hablar contigo. ¡Me haces daño! ¡Eres tú la que me has fallado! ¡Eres tú la que me has mentido! ¡Soy yo el que no quiere el apellido Pantoja ni con agua caliente!", sentencia.

"¡Es tan duro ser huérfano sin serlo!"

Kiko vuelve a abrirse en canal a Mila y confiesa: "Ha sido muy complicado. No deja de ser mi madre", para después mostrar el sufrimiento que está pasando. "¡Ese dolor lo tengo! ¿Sabes lo que ha sido este último fin de año?". "Desde que tengo uso de razón lo he pasado en Cantora. ¡Es tan duro ser huérfano sin serlo!".

Respecto a si sabe cómo está su madre, ha señalado: "Mi prima y mi hermana me dicen que está de puta madre, que está más delgada pero que es normal".

Kiko señala que su hermana le dijo que "vio bien a mi madre. Físicamente jodida, pero que está con sus gatitos. ¡Que la veía con sus cojones de toda la vida de Dios!". Aunque también le ha llegado otra versión: "Una amiga me dice que está fatal".

Kiko habla de lo que vio en la habitación de Cantora

Rivera también ha hablado de lo que vio en la famosa habitación de Cantora donde estaban escondidos los trajes y las pertenencias de Paquirri, que nunca le fueron dadas a los hermanos, Francisco y Cayetano, motivo por el que han demandado a Pantoja. "Siete trajes. Lo que había eran utensilios personales de mi padre: el chándal, la camisa, la bolsa de aseo… el traje que llevaba el día que murió siempre estaba dentro de una bolsa".

Kiko señala después: "No quiero un perdón público. Quiero que tenga la valentía de decir: ¡No vamos a volver a hablar nunca, nuestros caminos se han separado pero te lo voy a explicar todo!" aunque reconoce que igual deberían pedirse perdón antes.

El Dj no cree que todo este conflicto tenga solución: "No quiero decir imposible, pero es muy difícil".

Además en la entrevista de Mila Ximénez, ha vuelto a hablar de sus problemas económicos, de los que sigue culpando a su madre. Kiko asegura que firmó una hipoteca de 1,2 millones con su parte de Cantora cuando Isabel estaba en la cárcel, y señala que no sabe dónde fue a parar este dinero.

Isabel tiene otra deuda con Hacienda

Además de este problema familiar, a Isabel Pantoja se le suma otra nueva deuda millonaria con Hacienda.

La Agencia Tributaria le reclama una cantidad de casi 250.000 euros, concretamente 248.319,74 euros "por una deuda no ingresada en periodo voluntario", según publica la revista 'Semana'.

Pantoja podría ir a la cárcel

La cantante se enfrenta además a un serio problema judicial: un posible delito de estafa que la podría llevar a la cárcel donde ya estuvo hace cuatro años por blanqueo de dinero.

La madre de Kiko Rivera e Isa Pantoja generó una deuda de 92.000 eurosal no pagar unas obras de su restaurante en Fuengirola, según ha desvelado la periodista Paloma García-Pelayo en 'El programa de Ana Rosa'.