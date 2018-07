Kiko Rivera: “Me acosté con una chica que antes se llamaba Agustín”

El hijo de Isabel Pantoja se encuentra participando en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet edition’ junto a Julio José Iglesias, Toñi Salazar y Elena Tablada. Durante la cena en la casa del hijo de Julio Iglesias, hubo un intercambio de confidencias pero desde luego, la que más llamó la atención, fue la de Kiko Rivera.

Todo comenzó cuando el DJ y el cantante hablaban de su historial amoroso. Mientras Julio Iglesias Jr decía que él siempre ha sido “muy exigente” con las mujeres y ha preferido “más calidad que cantidad”,Kiko Rivera explicó su modo de ligar en las discotecas: “Entras a las 12 y es todo muy selectivo. Llegan las 2 y bueno... Todavía eres un poco selectivo. Llegan las 4 y lo ves todo de diferente manera. Y a las 6 de la mañana, si es mujer mejor”.

Unas palabras que despertaron las risas de todos los comensales. Fue entonces cuando el anfitrión le tiró de la lengua y quiso saber más. Kiko develaba entonces: “Salí a una discoteca y conocí a una muchacha, guapísima. Nos conocimos y fui a su casa”. Mientras él creía que había estado con una mujer, más tarde se enteró de que no había sido así: “Era la época de Semana Santa y cuando salí con la banda de la Esperanza de Triana se acerca ella y luego se me acerca uno de la banda a decirme: 'Kiko, ¿sabes quién es ésta? Esta persona iba a mi colegio y se llamaba Agustín'”. “No me di cuenta ni yo ni nadie”. Julio le respondía entonces: “Puede pasar”.