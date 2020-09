Kiko Matamoros humilla a Makoke y desvela por qué dejó de tener sexo con ella.

Kiko Matamoros, de 63 años, vuelve a cargar contra su exmujer Makoke, con la que tuvo una relación de 20 años y una hija en común, Ana o Anita, de 20 años, dos menos que la nueva novia de su padre.

El colaborador de 'Sálvame'ha humillado a su exmujer una vez más este miércoles, esta vez desvelando intimidades de la pareja como que en los últimos años no tenían a penas relaciones sexuales por un motivo un tanto sorprendente.

"Los dos últimos años fue un puñetero desastre. Nada no pero era poco para lo que a ella le gusta y para lo que a mi me gusta. A veces ni una vez a la semana. Veníamos por ahí de copas y a mi me producía mucho rechazo el verla porque además no le sentaba bien y ya era una cosa...", señaló Kiko.

"Ella estaba físicamente rara"

Estas declaraciones provocaron la risa de Jorge Javier Vázquez y Alonso Caparrós, al imaginarse la escena. El presentador incidió en el tema: "Cuando llegamos todos de copas, llega una hora que todos llegamos.. Tú también estarías bonita. Pero ella llegaba cantando 'el vino que tiene Asunción'...".

Kiko respondía: "Yo lo llevo mucho mejor, amigos míos me dicen: 'joder, eres un fenómeno, que no se te nota nada'. Ella estaba físicamente rara, no me apetecía, no la veía...".

Las palabras dejaban en muy mal lugar a Makoke, a lo que Gema López apostilló: "Es que claro,si tenía fuera otras cosas...", refiriéndose a las otras mujeres con las que Kiko fue infiel a su exmujer.

"Solo un tío que actúa por despecho, actúa como tú"

Cuando Jorge le preguntó si no discutían porque ya no tenían sexo y si lo hablaron en su momento, Matamoros indicó: "No, porque eso me parecía muy feo decírselo, ahora ya no".

María Patiño le recriminó entonces que puede entender que tenga sus motivos para mentir, pero que no puede negar las evidencias: "Te vimos llorar por amor y ponerle el anillo de rodillas.. y ahora lo que yo noto es un hombre que está actuando por despecho".

Después continuó diciendo: "Hay algo de Makoke que te está revolviendoy la quieres arrastrar. Solo un tío que actúa por despecho, actúa como tú, diciendo que llegaba a casa y no tenía ganas por cómo estaba. Y tú, ¿cómo estabas? Durante 10 años has dicho lo que te ha dado la gana en tu vida. ¡Claro que superaste una deslealtad! Tenías en la discoteca a todas las demás".

Tras las palabras de la periodista, Matamoros confesó que no le gustaba la vida que estaba llevando: "Abracé esa forma de vida porque me interesaba. En un momento empecé a sentirme incómodo".

"En la boda no estuve con Makoke prácticamente nada"

Matamoros reconoció que después de enterarse de que Makoke le fue infiel, a los diez años de estar juntos, ya nada volvió a ser lo mismo los diez años posteriores. Una versión que cuesta entender cuando le pidió matrimonio en 2016, hace tan solo cuatro años, tras asegurar los dos que habían logrado superar una crisis.

Kiko también habló del día en el que se casó con Makoke y de los 'feos' que le hizo este día, como el no estar con ella ya que montó una fiesta paralela a la boda con sus amigos: "Había dos habitaciones una que era para ella para que se vistiera. A ella le sentó mal que yo no le hiciera mucho caso a su familia y las barbaridades que dije delante de la madre, yo qué sé… Yo me subí a la habitación conjunta con un grupo de amigos…".

De lo alcoholizado que iba, aseguró no acordarse de mucho. "Después de la cena me ausento. Me perdí a las mellis, a DJ Nano. Subimos champán y unas cosas para hacer la fiesta aparte. No me da la memoria para mucho por el estado en el que estaba.Sí recuerdo que no estuve con ella en la boda prácticamente nada", explicó.

Obviamente, esto produjo el enfado de Makoke. Sin embargo, él asegura que en tal discusión no tuvo lanzamiento de objetos y que no sucedió entre la ceremonia y la cena, sino después. Unas declaraciones que hizo cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó por un zapato volador que algunos testigos dijeron que vieron en la boda.

Kiko alardea de todas las veces que le fue infiel

También habló de las numerosas infidelidades que cometió mientras Makoke era su pareja. "Me pillo en París una llamada, con otra me pilló también... 'Llegas a las 8 de la mañana que no sabes dónde estás', me lio la del pulpo".

Mientras trabajaba de noche también le traicionó: "En los bolos ligaba como un fenómeno", alardeó en 'Sálvame'. Incluso reconoció que en alguna ocasión sintió algo más por algunas de estas mujeres: "Sí tuve una relación que me pude enamorar de alguna manera. Sí sentía cariño".

A pesar de todo, Kiko admite que Makoke fue muy importante para él en su vida, aunque aclara que su actual novia, Marta López, de 22 años, es ahora la mujer de su vida: "Lo de Makoke lo quiero aclarar. Fue la mujer de mi vida. Con ella fui 9 años muy feliz. Luego fui tremendamente desgraciado. El día que me separé me liberé. Sentí una liberación enorme y empecé a ser feliz otra vez (...) A día de hoy he encontrado a la mujer de mi vida, porque ya no doy para mucho más", sentenció.

Matamoros además, ha culpado a su exmujer del distanciamiento que tiene con su hija Anita, con quien en la actualidad no mantiene ningún tipo de relación. A ello hay que sumarle lo mal que se llevan Anita y la novia de su padre.