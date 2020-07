El problema de salud de Kiko Matamoros: tendrá que pasar por quirófano

Kiko Matamoros confesó el pasado miércoles 22 de julio en Sálvame que su estado de salud no pasaba por un buen momento. A su inminente ceguera y los varios tumores que le detectaron en la vejiga el año pasado, el colaborador sumará una nueva operación quirúrgica para solucionar el problema que sufre.

El colaborador del programa de Telecinco pasará por quirófano la próxima semana (en concreto el lunes 27) y, ante lo que pueda pasar, Kiko debe dar un giro a su vida, sobre todo a su alimentación.

La nueva alimentación de Kiko Matamoros

Recientemente, Matamoros ha notado algunas dolencias que debe tratar, ya que desde el pasado junio ha tenido que acudir a urgencias en alguna ocasión. En su nueva visita al quirófano, al colaborador le van a extraer la vesícula biliar, pero no ha sido la primera vez.

El colaborador del programa de Mediaset tuvo que ser intervenido de una obstrucción en un conducto biliar a causa de un cálculo el pasado mes de junio: "Me tuvieron que intervenir. El steak tartar que hizo Kiko Hernández en La ultima cena era una bomba. Me lo comí por darle en la boca a todos los que decían que estaba malo y acabé en urgencias un domingo y me operaron el lunes".

Según ha explicado en Sálvame, estano es una intervención de urgencia, pero se le ha obstruido de nuevo el conducto biliar por un cálculo que se desprendió de la vesícula, un indicador de que el órgano ha empezando a dar problemas y hay que empezar a cuidarse.

María Patiño, muy preocupada por su compañero, quiso saber si podría o no hacer vida normal a partir de ahora, pero lo cierto es que no. "Nunca más. Al no tener vesícula, que es donde se genera la bilis, hay una serie de alimentos que tienes que evitar, fundamentalmente las grasas, los alimentos picantes, el alcohol… Un montón de cosas que van a cambiar mi vida", aseguró Matamoross.

El padre de Laura y Diego Matamoros está muy tranquilo porque sabe que es una operación bastante común y que se resuelve con bastante éxito. Además, la intervención hará que deje de tener esas molestias que le habían pasado factura en su digestión. "Muchísima gente vive sin ella y se puede hacer vida normal", expresó el colaborador.

A punto de quedarse ciego

Según aseguró la revista Lecturas, el colaborador ha perdido la visión total de su ojo derecho a causa de un glaucoma que le fue detectado hace una década. Aunque aún conserva parte de la visión del otro ojo, está a punto de quedarse ciego completamente, pues los oftalmólogos le dijeron que en diez años perdería por completo la visión en ambos.

"Cuando le dieron la noticia se le cayó el mundo encima, pero ahora lo tiene asumido. Su vida es relativamente normal. Puede leer, que para él es lo más importante. Tiene limitaciones, lo pasa mal con las escaleras, pero mantiene la esperanza viendo algo mientras viva. No le gusta dramatizar", contó una fuente a la revista.