Kiko Matamoros: el retoque estético que le ha dejado irreconocible

El pasado Sábado Deluxe,Kiko Matamoros apareció en directo con el rostro sumamente cambiado, con varios bultos e incluso marcas de sangre.

"Tengo la cara llena de moratones y pinchazos porque esta tarde me he pinchado el rostro y no he tenido tiempo ni de maquillarme", explicaba a María Patiño, quien también estaba muy sorprendida de ver así a su compañero.

Kiko Matamoros reaparece con las cejas elevadas y reducción de arrugas

Matamoros explicaba también que ha sido la nueva novia de su hijo Diego la que le ha realizado este gran retoque estético que, a priori, le ha dejado irreconocible. "Esto me lo ha hecho mi nuera y no podía decirle que no. Especialmente por mi hijo por darle esa satisfacción y sentirnos un poquito cómplices de algo, le ha hecho ilusión", expresaba.

La idea de ponerse en las manos de Carla Barber surgía tras una cena en la que ella le propuso ponerle ácido hialurónico. A pesar de que el procedimiento fue doloroso, Kiko aseguraba estar contento con los resultados: "No me da ninguna vergüenza ni me escondo, me da igual como este si tengo que ir al plató o a la calle porque yo no me escondo si me hago un retoque o si me opero".

Además, la cirujana explicaba en su Instagram cómo ha sido el proceso y aclaraba que la cara de su suegro estará menos hinchada en unos días. "Total face para el inigualable Kiko Matamoros. En las fotos podéis apreciar la diferencia en la nariz y en la zona del tercio inferior (líneas de marioneta y arco mandibular)", comenzaba el post.

"El que es guapo es guapo, pero si pasa por Clínicas Doctora Barber, mejor. Aclaración: tras un tratamiento como este, la inflamación es normal durante 5-7 días. La rojez, los hematomas y el edema son normales y desaparecen en poco tiempo. Lo que más me gusta: la nariz y lo increíble que ha quedado la frente (adiós inmediato a las arrugas y elevación de cejas con ácido hialurónico)", expresaba la exconcursante de Supervivientes.

Carla Barber, ¿doctora de confianza?

En 2019, la cirujana fue noticia por un altercado que sufrió con sus compañeros de profesión. En ese momento, la canaria formaba parte de la Sociedad Española de Medicina Estética y recibió un burofax de la entidad acusándola de salarse el código deontológico por unas prácticas en sus redes sociales.

Barber realizaba sorteos a través de las redes sociales para acercar los tratamientos estéticos a personas que no tenían mucha liquidez, algo que la entidad le recordó que vulneraba el código deontológico. "Tengo un 90% de retorno de clientes y un total de 18.000 historiales médicos y tan solo una hoja de reclamación en un año y medio. Jamás he inyectado a un paciente sin que lo necesitase", respondía ella muy enfadada.

Pero la cosa no terminaba ahí, Socialité revelaba el pasado junio algunos casos en los que la clientas de la novia de Diego no estaba muy satisfechas con los resultados. "La experiencia fuenegativa, desastrosa. Me inyectó en los labios en un minutos, en cincuenta segundos y casi ni me miraba. Suprofesionalidad deja mucho que desear", aseguraba uno de los testimonios.

Esta misma persona contaba que le inyectó tanto que "los labios se quedaroninvertidos, hacia la parte de dentro" y tuvo que acudir a un médico. Pero no todo es malo, lo cierto es que no todos los comentarios son negativos y Carla goza en las redes sociales de grandes valoraciones.