Kiko Matamoros estalla: “Voy a pedir cárcel para mi hijo. Es un psicópata”

La guerra entre Kiko Matamoros y su hijo se recrudece cada vez más, sobre todo después del ‘Polideluxe’ que protagonizó Diego el pasado sábado, en el que arremetió duramente contra su padre, acusándole de serle infiel a Makoke y de llevar una “doble vida”. Ahora el colaborador de ‘Sálvame’ ha decidido tomar medidas legales contra él.

Kiko ha explicado este miércoles en el programa lo que va a hacer. “No sé si alguna vez ha tenido un sentimiento positivo hacia a mí, pero viendo todo esto me extraña. Le voy a demandar, voy a pedir que no vuelva a un plató de televisión y además, voy a pedir cárcel”. Aunque después ha explicado: “No creo que le meta pero pedírsela se la voy a pedir para que por lo menos se le quite el vicio de ir haciendo daño a la gente”.

El colaborador ha recordado además que Diego ya fue condenado por violencia de género, por una demanda que le puso su exnovia Tanit, a ocho meses y 200 metros de alejamiento y 31 días de trabajos sociales. Con ello, seguramente ha querido advertirle de dónde se está metiendo ya que tiene antecedentes.

Kiko: “Diego es un monstruo. Creo que es un psicópata”

El defensor de la Audiencia de Sálvame está tan harto y dolido con todas las críticas que ha vertido su hijo contra él que ha hecho estas duras declaraciones contra él: “Diego es un monstruo. Creo que es un psicópata y tiene la capacidad de hacer daño a la gente que quiere. Lo que hizo el sábado no tiene calificación. Yo voy a presentar un querella y espero que Makoke haga lo mismo cuando salga de ‘Gran Hermano VIP’”.

De todas las palabras que ha dicho Kiko, lo que más le ha dolido es “lo que afecta a Makoke”. “Me duele que diga que sea testigo de infidelidades de Makoke. Sé a lo que se refiere y es una violación de la intimidad porque buscó contenidos en un teléfono que no era suyo y eso es delito. Ella llamaba “cariño” a un señor, que además era homosexual reconocido, pero en su mente de pervertido no cabía eso”. Luego le ha retado a que demuestre lo que dice: “Dice que tiene vídeos y pruebas: Sácalos, bobo, idiota, que eres un mentiroso”.

Kiko ha tachado a su hijo de mentiroso: “Todo lo que dice el anormal este es mentira, falso y no dice nada más que tonterías. Yo solo reconoceré una deslealtad que es la que ha motivado la separación de Makoke”.

“Mi hijo me da mucha pena y mucha vergüenza”

Después ha continuado expresando el dolor que siente por lo que está haciendo su hijo: “Me pone imposible quererle. Mi hijo me da mucha pena y mucha vergüenza, me siento culpable de haber creado este monstruo”.

Kiko llegó a preguntarle a Diego si hacía esto por dinero: “No se puede ser tan inmoral, tan desleal, no lo entiendo ¿por dinero haces esto? ¿Por dinero?”. Una respuesta que es afirmativa ya que el propio Diego llegó a reconocer en televisión que su principal fuente de ingresos es hablar mal de su padre.

El exmarido de Makoke cree que su hijo se está vengando de él porque quería haber entrado en ‘Gran Hermano VIP 6’ y al final fue Makoke la elegida. “Sabía que Makoke iba a entrar a ‘GH VIP’ y como no tenía sitio ha ido a hacer daño”.