Kiko Matamoros sigue con su novia, 41 años menor que él (y ya conoce a su joven suegro)

Una de las curiosas cosas que tienen las parejas con muchos años de diferencia es que los padres del miembro menor de la pareja y el miembro mayor de la misma suelen tener la misma edad. Vamos, que normalmente, en estos casos, los padres de ella suelen ser de la misma quinta que el novio de ésta.

Pues bien, eso es justo lo que le ha pasado a Kiko Matamoros (63), que sale desde hace un año con una jovencísima modelo de 22 años, llamada Marta López Álamo.

El colaborador de 'Sálvame' fue muy criticado cuando esta relación salió a la luz por la diferencia de edad entre ambos: 41 años. "Él podría ser su padre", le decían, en relación a que Marta es apenas tres años mayor que Ana Matamoros, la hija menor de Kiko.

Pero como el amor no tiene edad, ambos hicieron caso omiso a las críticas y siguieron con su relación, que va viento en popa. No obstante, como hemos dicho al comienzo, en este tipo de relaciones se producen situaciones curiosas, como conocer a unos suegros que son menores que el novio. Y eso le ha pasado a Kiko.

Kiko Matamoros conoce a su suegro, seis años menor que él

Kiko Matamoros ha viajado a Granada junto a su novia, quien aprovechó para presentarle a su padre. Así lo contó el colaborador este lunes: "Siempre quieres que te acepte la familia de tu pareja...".

Kiko contó que él es seis años menor que su suegro: "Él no tiene la culpa de ser tan joven. Es un tipo muy majo y con muy buena planta (...) Me sentí muy a gusto, conocí también a más miembros de su familia, tanto del padre como de la madre. A la madre ya la conocía y la verdad es que vine encantado. No sé si he pasado el examen, pero el mío sí que lo ha pasado y me ha parecido una gente extraordinaria. Tuve la suerte de visitar la Alhambra con Marta".

Durmieron en un hotel

Aunque el ambiente era muy bueno y agradable, la pareja decidió pasar la noche en un hotel y no quedarse en la de los padres de ella, ya que les parecía "un poco violento" y les daba algo de "pudor".

En fin, como vemos, ellos son una prueba más de que cuando hay amor y se está a gusto da igual la edad de cada uno.