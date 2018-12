Kiko Matamoros: “Julio Iglesias y Makoke fueron novios. Él estaba loco con ella”

El defensor de la audiencia y exmarido de Makoke nos ha sorprendido a todos tras desvelar una historia hasta entonces desconocida de su exmujer y ex concursante de ‘Gran Hermano VIP 6’.

Kiko Matamoros ha revelado en ‘Sálvame’ que Makoke y Julio Iglesias “fueron novios” durante dos años y él ha asegurado saberlo por boca de su propia exmujer. “Lo de Brad Pitt lo contó Ángel Antonio Herrera y lo de este señor no lo ha contado nadie. Yo creo que además no lo sabía ni su madre”.

Cuando los colaboradores del programa le han preguntado por qué lo ha ocultado, la respuesta de Kiko fue la siguiente: “Ella tenía 19 años y Julio Iglesias es un señor que le saca por lo menos 30”. Cuando estuvieron juntos “Julio se había separado de aquella que tenía los pechos tan grandes… no me acuerdo exactamente. Lo que si se es que a Makoke le sustituye la actual mujer [Miranda]”.

Kiko: “A Makoke le marcó muchísimo su relación con Julio Iglesias”

El exmarido de Makoke asegura que “ella se enamoró de él”. “A ella le ha marcado muchísimo esa relación”. Además ha declarado que el cantante también se enamoró: “Más que ella creo”.

Kiko ha asegurado que Makoke “llegó a conocer a todos sus hijos, ella era su pareja oficial en aquel momento e incluso le dijo si quería casarse con él”.

“Ella quiso romper porque no se sentía del todo feliz”

Los colaboradores de ‘Sálvame’ y Jorge Javier Vázquez no cabían en su asombro con la noticia y quisieron saber el motivo de la ruptura. “Ella quiso romper porque no se sentía del todo feliz o incómoda o lo que sea”. Después añadía: “Se vio con veintipocos años encerrada en una mansión, que al final es como una cárcel de oro, y no quiso continuar”.

Kiko ha asegurado que hacía vida con él, que vivieron en Miami juntos y estuvieron “bastante tiempo como para que puedas hablar de una relación seria y de un noviazgo serio”. Unos dos años. Después siguió aportando detalles. “En el 94 se casa con Tudela. El siguiente paso que va [después de Julio], la siguiente relación es Tudela, se queda embarazada y se casa”.

“Julio es muy posesivo, hiperestricto, absolutamente espartano”

María Patiño que no daba crédito de la historia, preguntaba entusiasmada si no había alguna foto de ellos como pareja. “Pues no, porque ella tenía mucho cuidado en ese sentido y Julio la preservó mucho en ese sentido. Ten en cuenta que teóricamente estaba allí trabajando de modelo”.

Después Jorge Javier le ha preguntado que a qué se refería con que “la marcó mucho”. “Porque Julio tiene mucha fuerza, mucho carácter, la ha marcado para tener una forma de entender determinadas cosas en la vida que sin haber tenido esa relación, supongo que sería de otra forma”.

El presentador de ‘Sálvame’ seguía insistiendo en la frase: “Pero no lo entiendo”. Kiko le respondía entonces: “Él es muy posesivo… pero vamos a ver, es que… Yo te lo explico luego”, ha señalado no queriendo entrar en detalles.

Jorge Javier volvió a incidir en el tema: “¿Pero por la manera de divertirse de él?”, a lo que Matamoros respondía: “Es un tipo hiperestricto en todo. Se toma su vino en su comida y en su cena, pero los horarios a rajatabla, las horas de dormir a rajatabla, el descanso a rajatabla, absolutamente espartano. La historia de que él es un tipo tremendamente disciplinado para todo, para todo. Tiene sus horas para todo y sus horarios para todo”.

“Él estaba loco con ella. Trató de verla cuando yo ya estaba con Makoke”

Jorge Javier ha vuelto entonces a preguntarle: “Y cuando dices que la marcó, ¿por qué?”. “Porque posiblemente no había vivido una relación ni parecida y es otra forma de entender las relaciones”, ha declarado.

Cuando le preguntaron si el cantante le propuso llegar a más, Kiko ha explicado: “Él estaba loco con ella, pero loco. Él ha insistido tiempo y tiempo, estando conmigo llegó a casa y veo que hay una llamada de Abel [secretario de Julio] y digo: ‘¿y esto?’. Me dijo: ‘no es que me ha llamado que está a en Madrid que si tal…’. Fue al principio de estar nosotros y era para un tema de… él daba un concierto para TVE y pretendían verse y le dije: ‘puedes irte a ver a Julio Iglesias pero yo me voy por la puerta. No me jodas’ y ya está”, ha relatado Matamoros.