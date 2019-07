Última hora sobre el delicado estado de salud de Kiko Matamoros

Kiko Matamoros confesó este miércoles, a golpe de talonario en una revista del corazón, que su estado de salud no pasaba por un buen momento. A su inminente ceguera total se sumaban ahora "varios tumores" que le detectaron en la vejiga. "Los cinco primeros días de agosto me tienen que operar de urgencia. Estoy mentalizado para lo que pueda pasar", confesó.

Ahora se conocen más detalles sobre la operación a la que se enfrentará el colaborador de 'Sálvame'.

Última hora sobre el estado de salud de Matamoros

Este jueves, la misma revista asegura que Kiko ya se ha sometido a las pruebas del preoperatorio y las habría superado. "Estos exámenes médicos tienen que ver con su tolerancia a la anestesia, un electrocardiograma que comprueba el estado de su corazón, analíticas y también se habría realizado una radiografía de tórax", detallan.

Este protocolo previo es necesario para que una persona pueda ser intervenida quirúgicamente, y más en el caso de Matamoros, pues se trata de una operación de gran importancia. No obstante, el televisivo no tiene de qué preocuparse, ya que los resultados señalan que está en óptimas condiciones para realizar la intervención.

Será operado el 6 de agosto

Tras las pruebas de preoperatorio, Kiko ha podido conocer la fecha exacta de la operación: el próximo 6 de agosto. Una vez detectados los tumores, hay que intervenir rápidamente, por eso los médicos no han querido esperar más. Ese día le acompañará su joven novia, la modelo Marta López, de 22 años.

"Me desperté en un charco de sangre"

"Un día me desperté de madrugada en medio de un charco de sangre y me levanté con ganas de orinar y, horrible, todo sangre, con coágulos… Aguanté el chaparrón como pude, no quise despertar a Marta. Esto pasó hace como un mes. Por la mañana, nos fuimos a urgencias. Tenía una hemorragia, intentaron hacerme un análisis de orina, pero fue imposible porque lo que había era sangre. Me hicieron una ecografía de los riñones y vieron que tenía la vejiga llena de sangre y coágulos", confesó en la entrevista.

Tiene que dejar el tabaco ya

La expareja de Makoke tiene claro que el vicio del tabaco tiene que ir dejándolo de lado: “Pues estoy… fumando mis últimos paquetes de tabaco. Tengo que dejarlo sí o sí, me han dicho que es perjudicial para la vejiga”, ha declarado.

Muy unido a su pareja

En estos momentos tan difíciles para Kiko, no se encuentra solo sino que su novia Marta se encuentra a su lado. La pareja está más unida que nunca y acaba de regresar de Colombia, un viaje que los médicos le desaconsejaron que hiciera pero él prefirió disfrutar de unos días con su pareja antes de conocer un diagnóstico que podría cambiarles la vida a él y a su novia.