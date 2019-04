Críticas a Kiko Matamoros por salir con una chica de 21 años: "Podría ser su padre"

Kiko Matamoros (62) sigue con sus líos amorosos. Hace apenas un mes tenía fijada fecha de boda en junio con Cristina Pujol (39), y ahora ya tiene nueva novia: una jovencísima modelo de 21 años, llamada Marta López Álamo.

La relación entre el televisivo y la maniquí se desveló la pasada semana, cuando ambos fueron pillados dándose arrumacos por las calles de Madrid.

Kiko, no obstante, está siendo muy criticado por la edad de su nueva conquista, apenas tres años mayor que su hija Ana Matamoros, de 19 años.

Críticas a Kiko Matamoros por la edad de su novia

Kiko Matamoros se hizo eco de la exclusiva confirmando la noticia en cierto modo. Subió a su cuenta de Instagram una foto de su nueva novia, con la siguiente frase: "La belleza no hace feliz al que la posee, sino a quien puede amarla y adorarla".

Numerosos seguidores del colaborador no han dudado en cargar contra él en los comentarios, haciendo alusión a la corta edad de la joven: "Podría ser su padre", "no, más bien su abuelo", "no me parece muy normal que una chica de 21 años esté con alguien de 62 que perfectamente podría ser su padre, pero si son felices y es un amor sincero y no es interesado, pues disfrutadlo", "el rey del mambo menea su colita de yayo verde" o "son los dos adultos, ellos sabrán, es su vida" son algunos de los mensajes que le han dejado a Kiko en su perfil.

¿Qué opinas de todo esto? ¿El amor tiene edad?