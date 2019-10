Kiko Jiménez se ha convertido en uno de los protagonistas de la edición de 'GH VIP 7'. Hasta hace pocos meses era casi un desconocido por todo el mundo, pero sus tejemanejes amorosos y su traición a Mila Ximénez en la casa le han puesto en primera línea mediática.

Como aun no se conoce apenas nada de él, te contamos todo lo que necesitas saber de este joven que va a seguir dando mucho que hablar.

Quién es Kiko Jiménez

Kiko Jiménez nació el 5 de junio de 1992 en Linares (Jaén), o sea que tiene 27 años de edad.

Por qué es famoso

Saltó a la televisión en 2012 en ‘Mujeres y hombres y viceversa’, ese programa en el que jóvenes se citan unos con otros para encontrar el amor y más cosas. Kiko comenzó como pretendiente (grado bajo en el programa) y pasó a ser pretendiente en 2013 (rango superior).

Una crisis existencial le llevó a Telecinco

"Hubo una época en la que no sabía qué hacer con mi vida, algo normal con 16 años, pero me saqué el bachillerato y me fui a estudiar a Granada. Dos años de un ciclo superior de deporte. Viví allí con unos amigos, y con ellos surgió la idea de trabajar en la tele. Un día que volví de clase, uno de ellos estaba viendo en Telecinco 'Mujeres y hombres y viceversa'. Me quedé mirándolo y dije 'Joe, y yo todo el día ahí en clase...'. Entonces me dijo '¿y por qué no te presentas?'. Yo no me veía capaz, pero al final aproveché un verano, que tampoco perdía clase", dijo Kiko en su canal de Mtmad.

Su relación con Gloria Camila

Posteriormente, la fama de Kiko aumenta al iniciar un romance con Gloria Camila (24), la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado.

Su noviazgo iba de lujo hasta que ambos deciden concursar en 'Supervivientes', tras dos años saliendo. La cosa no va del todo bien pero siguen. A los cuatro años de relación lo dejan por, según él, infidelidades por parte de ella.

Durante los últimos meses, Kiko ha tratado de desacreditar a su ex, seguramente para asegurarse su puesto en 'GH VIP'. Al final la jugada le salió bien.

Sofía Suescun

Un mes después de romper con Gloria Camila, Kiko inicia una relación con Sofía Suescun, la reina de los realities. Aunque se conocían desde hace años, no fue hasta este verano cuando deciden salir en serio. Ahora Sofía está destrozada porque él está tonteando en la casa con Estela Grande, la mujer de Diego Matamoros. Un culebrón, vaya.

[Quién es realmente Sofía Suescun]

Su familia

Kiko es hijo único: "No tengo hermanos. Sólo tengo a mi madre, que es la que se encargó de sacarme adelante. Mis padres se divorciaron cuando yo era un bebé, entonces de mi padre tampoco supe mucho. Quien ejerció de padre fue mi abuelo".

La mala relación que tiene con su padre

La relación que tiene con su padre, Fernando Martínez, es casi inexistente. Él ha dicho en alguna ocasión en Telecinco que lo que cuenta Kiko no es del todo cierto, ya que él no se fue a ningún sitio, sino que fue la madre del joven la que decidió poner tierra de por medio.

"Después de casarnos, se marchó y me dejó. Cuando fui al piso ya no estaba. Ella se fue embarazada. Se llevó todas las pertenencias que había en el piso. Lo dejó vacío", dijo.

La última vez que padre e hijo se vieron fue en 2009. "Nunca me lo han dejado ver porque los abuelos y ella son de una manera muy especial. Le malmeten contra mí y no quiere saber nada de mí. (...) Quiero saber de él. Quiero tener relación con mi hijo, que me diga y que me explique por qué dice que no quiere saber nada de mí, por qué va diciendo por ahí que no tiene padre", añadió.

El pasado laboral de Kiko Jiménez

Según el extronista, ha estado trabajando en el campo, algo que, no obstante, queda en duda: "A mí no se me caen los anillos. Yo me pongo a trabajar de lo que sea para ganar lo que sea: 800, 900, 1000 euros... Yo he trabajado en la tele y he ganado mucho dinero. Y he hecho bolos y he ganado mucho dinero. Pero también he ido al campo a varear olivos para ganarme un jornal. Lo que no voy a hacer es morirme de hambre, ni inventarme historias para llenar la nevera".

Un negocio en Sevilla

Además de haber trabajado en el campo, Kiko cuenta que cuando se fue a Sevilla a vivir con Gloria Camila, abrió un negocio porque no quería vivir de ella: "Eso de que ella me mantiene, o yo la mantengo... es mentira. Es más: yo abrí un negocio en Sevilla porque me fui allí por amor. Con una mano delante y otra detrás. Y luego las cosas fueron bien, y con eso subsistía en Sevilla, e incluso me la llevaba por ahí, y la invitaba a cenar", dijo hace tiempo.

Su sueldo en 'GH VIP'

Se estima que Kiko Jiménez cobra unos 4.000 euros a la semana por estar en 'GH VIP 7'. Se trata de uno de los cachés más bajos del reality.

Y esto es todo, lector. ¿Qué opinas de este chico? Lo cierto es que el negocio de la fama lo sabe manejar a la perfección. Veremos lo que le dura...