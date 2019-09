Kiko Jiménez, linchado en Twitter tras airear detalles íntimos de Gloria Camila y su familia en 'Sábado Deluxe'

Desde su ruptura con Gloria Camila, Kiko Jiménez no ha parado de copar horas y horas en los programas del corazón. El extronista, pareja actual de la concursante de realities Sofía Suescun, se ha sentado en 'Sábado Deluxe' dispuesto a incendiar el plató.

En su entrevista, Kiko Jiménez ha desvelado todos los entresijos de su relación amorosa con Gloria Camila y ha hablado largo y tendido sobre el padre de su exnovia, el torero Ortega Cano. Sin embargo, sus inconsistentes explicaciones y su incapacidad para elaborar un discurso coherente han provocado que los usuarios de redes sociales se hayan lanzado en tromba contra Kiko.

Kiko Jiménez y la familia de Gloria Camila

Kiko ha comenzado la entrevista pidiendo disculpas por unas polémicas declaraciones que realizó sobre Ortega Cano: "Dije un comentario fuera de lugar y me arrepentí al momento". Jiménez hacía referencia al momento en el que una reportera le pregunto por el encontronazo de Gloria Camila con la policía al haber sido pillada conduciendo sin carné y él respondió: "De tal palo, tal astilla", relacionando lo sucedido con el accidente de tráfico que provocó Ortega Cano por conducir ebrio y que le costó la vida al conductor del otro vehículo.

Después de un inicio relajado, Kiko Jiménez ha sacado la artillería para no dejar títere con cabeza. Ha comenzado afirmando: "He vivido cuatro años de mentira". Kiko ha contado que compró un piso para vivir juntos, pero que Gloria Camila decidió instalarse por su cuenta: "Alquiló un chalet de 3000€ euros y se fue sola".

Su relación se fue enfriando y se produjo la ruptura: "Yo decido dejarla porque estábamos en un momento muy crítico. Hubo una infidelidad que no quise creerme porque estaba enamorado", ha explicado Kiko. Lo que ha sorprendido a los colaboradores es que fue un familiar de la propia Gloria Camila fue quien le abrió los ojos: "No te agobies, te ha sido desleal en muchísimas ocasiones", dijo el miembro del clan de Ortega Cano cuya identidad no ha sido desvelada. Además, Kiko ha confirmado que le enseñó fotos y vídeos para probar las traiciones.

Los seis misteriosos amantes de Gloria Camila

Según ha comentado el propio Kiko Jiménez, Gloria Camila le fue infiel hasta en seis ocasiones: "Gloria me puso los cuernos con un torero, un cantante, una actriz y varios viceversos". La dramaturga de la que habla Kiko llegó al piso de la pareja junto a Gloria tras una noche de fiesta: "Ella apareció a las seis de la mañana con una chica y estaban muy animadas".

Yo buscando actrices que se hayan llevado un Goya y hayan podido tener algo con GloriaK #kikornadaspic.twitter.com/VcdmU5J44r — LorenaVanDerWoodsen (@Lorenamg5) September 7, 2019

María Patiño, en aras de intentar esclarecer la identidad de la misteriosa amante de la hija de Ortega Cano, ha dado más detalles: "Es una actriz reconocida que ganó un Goya". Por otro lado, Kiko Jiménez ha tenido buenas palabras hacia su actual pareja, Sofía Suescun, a la que ha descrito como su "paño de lágrimas", remarcando que siempre ha estado a su lado cuando lo ha necesitado.

La presentadora ha continuado insistiendo en el encuentro con la actriz, que según Patiño llegó a meterse en la cama con Gloria y Kiko. Jiménez, quitando importancia al asunto, ha dicho: "Lo vi como un juego de amigas que podían estar divirtiéndose más de la cuenta".

Kiko dispara sin piedad contra Gloria Camila

Cambiando de tercio, Kiko Jiménez ha comenzado a destapar las intimidades de su expareja Gloria Camila. El extronista ha comenzado criticando su facilidad para dilapidar: "Gloria derrocha mucho dinero. Se gastó 600 € en unas extensiones". Seguidamente, se ha adentrado en un terreno delicado y ha soltado una frase demoledora: "Yo ejercí de padre con Gloria, esa niña tiene muchas carencias. Me costó muchísimo que comiera en casa más de dos días seguidos".

Belén Rodríguez, ante la información vertida por Kiko, ha preguntado si seguía con ella porque le era rentable. Jiménez, ha replicado: "Si yo hubiese querido aprovecharme de ella, hubiese seguido con ella". Además, el extronista ha desvelado que rechazó participar en una entrega 'Mi casa es la tuya', que ha vuelto a la parrilla televisiva tras el último escándalo de Bertín Osborne, porque su relación con Gloria no pasaba por su mejor momento.

Kiko también ha descrito a Gloria Camila como una persona muy conflictiva: "A la mínima que la decían cualquier cosa, ella entraba al trapo". Ha explicado que él siempre ha hecho lo posible por tapar sus trifulcas nocturnas que, por lo que ha dado a entender, eran algo habitual en las noches de fiesta.

Las redes vapulean a Kiko Jiménez

El paso de Kiko Jiménez por 'Sábado Deluxe' ha suscitado multitud de comentarios negativos. El actual asesor de 'Mujeres y hombres y viceversa' ha sido criticado por su hipocresía al hablar de los supuestos derroches de Gloria Camila mientras llevaba unas zapatillas valoradas en 600€.

Los reproches también han hecho hincapié en las menciones a sus visitas a José Fernando, hermano de Gloria, y a sus explicaciones sobre las intimidades de su pareja que han resultado, en ocasiones, bastante confusas.

Sigo pensando que Kiko no es un santo. Ojalá Gloria Camila (o algún familiar) entre por teléfono a @DeluxeSabado para ponerle contra las cuerdas.Es una auténtica marranada lo que está haciendo esta noche. #kikornadas — M 📺 (@casasola_89) September 7, 2019

Este señor no salía nunca en los platós porqué vivía muy bien de los Ortega Cano. Ahora le toca hacer platós y adaptarse al modus vivendi de su actual novia Sofía Suescun, montajes y follones inclusive. #kikornadas — Manel Ferrer (@manelferrer) September 7, 2019

Qué rastrero y bajuno hablar de Jose Fernando y hablar de dónde está ingresado. Esto es deplorable. Que se levante ya y se vaya que con cada frase se hunde mas el pobre #kikornadas — La Bruja Cotilla (@Brujaycotilla) September 7, 2019

A ver petardillo q lleva el nivel d vida q ella se pueda permitir.. Te enteras?.. Quién coño eres tú para decirle a nadie lo q se tiene q gastar o no!! #kikornadas — LUISA 😆 (@luiga910) September 7, 2019

Que inútil es el kiko colega, que asco de tío #Kikornadas — Chispi (@Chi_intheclouds) September 7, 2019

Pero de verdad que hay gente que le pueda estar creyendo? porque se le notan las mentiras de lejos #kikornadas — Angeles Picazo (@Ninesmafia) September 7, 2019