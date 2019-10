La descarada petición de Kiko Jiménez y Estela Grande en 'GH VIP' que ha cabreado a Sofía Suescun

El cuarto debate de 'GH VIP' ha estado marcado por dos acontecimientos. El primero ha sido el tonteo de Estela Grande y Kiko Jiménez. Un juego de seducción que ha cabreado a Sofía Suescun y a Diego Matamoros.

En segundo lugar, Kiko se ha enterado de que El Cejas decidió no salvarle de las nominaciones la semana pasada, un gesto que han aplaudido el resto de habitantes de la casa.

Una gran ausencia en 'GH VIP: El Debate'

La noche ha comenzado con una ausencia en plató. Diego Matamoros, hijo de Kiko Matamoros, no ha acudido a ocupar su puesto como defensor de su mujer, Estela Grande. Jordi González ha sido en encargado de comunicar su ausencia: "Dice que está superado por las circunstancias".

Las "circunstancias" a las que aludía el presentador eran los múltiples acercamientos que han tenido lugar entre la esposa de Diego Matamoros y Kiko Jiménez. Un flirteo en el que Kiko, que cuenta con un máster en amoríos televisivos, ha sido especialmente insistente de cara a formar una relación que le ayude a ganar protagonismo en 'GH VIP'. Ylenia Padilla, que también cuenta con experiencia en relaciones turbulentas, ha sido especialmente dura con el viceverso.

Ylenia, sobre Kiko: "Más maquiavélico que tú creo que no hay nadie" #GHVIPDBT4pic.twitter.com/Sr4xnmDFKz — Gran Hermano (@ghoficial) October 6, 2019

Jiménez ha decidido abrirse en el confesionario y explicar qué siente por Estela: "Me siento confundido. Nunca he tenido una amiga". El extronista ha contado que, en estos momentos, vive un auténtico duelo entre su mente y sus emociones en el que hay un claro vencedor: "Creo que gana el corazón. No puedes estar evitando cosas esenciales aquí como es el cariño". Por si fuera poco, ha aseverado: "Que pase lo que tenga que pasar, no me voy a cohibir".

Kiko Jiménez y Estela Grande piden una hora sin cámaras

A pesar de esta declaración de intenciones, Estela Grande se ha mostrado tranquila y cree que su pareja no está preocupada. Ha explicado que su tonteo con Kiko es solo "un juego" y que Diego Matamoros "lo está viendo".

Estela: "Él está viendo el juego al final y yo le estoy dando indicios. Pues vamos a jugar. Lo siento. Solo espero que lo vea, porque si no lo ve es un problema" #GHVIPDBT4pic.twitter.com/zfoUNnobxD — Gran Hermano (@ghoficial) October 6, 2019

Kiko y Estela han llegado incluso a pedir una hora sin cámaras. Una petición que Sofía Suescun no se ha tomado bien y, previsiblemente, Diego Matamoros tampoco.

Estela: "Una hora de intimidad. De intimidad de verdad"Kiko: "Bueno, ya habrá una hora sin cámaras"#GHVIPDBT4pic.twitter.com/Gh65G3tWaQ — Gran Hermano (@ghoficial) October 6, 2019

Esta relación ha conseguido convertirse en una de las tramas principales de esta edición de 'GH VIP'. Sin embargo, este romance no está exento de polémica. Los espectadores del formato han acusado a Kiko y a Estela de montajistas por intentar forzar un vínculo sentimental para permanecer en la casa.

Kiko y Estela tendrían que ir a la calle sin contemplaciones. Aburridísimo que sigan dando pábulo a esta historia sin pies ni cabeza. Paso del debate de esta noche que ya se ve entorno a qué va a girar. #GHVIPDBT4 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) October 6, 2019

Pues nada, aquí estoy viendo como el propio programa promociona el montaje entre Kiko y Estela (y Sofía y Matamoros). Feliz 20 GH aniversario, queridos.#GHVIPDBT4 — Tomás Blanco (@tblanco_T5) October 6, 2019

Sigo pensando que la única que no sabía lo del montaje es Sofía. Es la única que no ha ido a platós cobrando.Kiko, Estela y Diego son muy listos. Demasiado. Eso sí, LA AUDIENCIA ES MUCHO MÁS LISTA QUE ELLOS. #GHVIPDBT4 — M 📺 (@casasola_89) October 6, 2019

Que editan el vídeo con música pasional y todo haciéndonos creer que lo de Kiko y Estela es real cuando hasta ellos han dicho que es teatroYo flipo vamos #GHVIPDBT4 — IVÁN (@Ivanyanoviene) October 6, 2019

BASTA YA DE TANTO MONTAJEQUIERO A KIKO Y A ESTELA FUERA Y QUE MONTEN UN MONTAJE FUERAVIP KIKO AL 27050#GHVIPDBT4 — Srta Picky (@SrtaPickyGH) October 6, 2019

Por si fuera poco, el programa ha anunciado un nuevo concursante y todo apunta que podría tratarse del propio Diego Matamoros, que insinuó su posible entrada al reality en 'Sábado Deluxe'. Además, un error en un tweet de Mitele, la plataforma online de Mediaset, ha avivado este secreto a voces.

Esta tarde se les coló a MiTele poner esto. ¿Será Diego Matamoros el concursante oficial que entre este martes a la casa de #GHVIP6O?Todo pinta a que sí. #GHVIPDBT4pic.twitter.com/wRUPOW0MBj — M 📺 (@casasola_89) October 6, 2019

El Cejas castiga a Kiko Jiménez

En la última gala, El Cejas tuvo el poder de intercambiar a su amigo Kiko por otro concursante en la palestra de nominaciones. El influencer decidió no utilizar su poder y Jiménez continuó nominado. Esta noche, los habitantes de la casa han visionado las imágenes de lo sucedido. El extronista se ha mostrado bastante sorprendido: "Yo creo que él tendrá su motivación y ha querido complacer a Mila".

¡Así ha reaccionado Kiko al saber que El Cejas no usó el poder para salvarle! ¿Sabías que reaccionaría así?🔄 Pensaba que sería diferente♥️ Sabía que reaccionaria así#GHVIPDBT4pic.twitter.com/w8FteeyYL6 — Gran Hermano (@ghoficial) October 6, 2019

El vídeo ha dado pie a una nueva discusión entre Kiko y Mila Ximénez. El resto de compañeros han aplaudido la decisión de El Cejas, que les ha resultado muy conveniente para librarse de Kiko. En plató, Belén Esteban ha dado la cara por Jiménez y ha calificado el movimiento de El Cejas como "una traición".