La sucia traición de Kiko Jiménez y El Cejas que ha enfadado a Mila Ximénez

El debate de 'GH VIP 7' ha tenido una protagonista indiscutible. Mila Ximénez ha estado en el ojo del huracán tras haber sido traicionada por Kiko Jiménez y El Cejas. El viceverso y el influencer decidieron utilizar su poder como jefes de la casa en la última gala y cambiar a Irene Junquera, que estaba nominada, por Mila.

Por otro lado, Kiko también ha tenido tiempo para flirtear con Estela Grande, la novia de Diego Matamoros. Un juego de seducción que, de convertirse en carpeta, podría ser muy útil para ambos de cara a reforzar su permanencia en el concurso.

Mila Ximénez, traicionada por Kiko y El Cejas

Jordi González ha conectado con la casa y ha dado paso al vídeo en el que Kiko y El Cejas urdían su deslealtad hacia Mila Ximénez. Sorprendentemente, la periodista no ha recurrido a su furia habitual para responder a este golpe bajo. En su lugar, se ha resignado y ha agradecido la nominación con ironía: "Muy bien, genial. Muchas gracias".

El presentador ha preguntado a Mila por su opinión sobre lo sucedido y la tertuliana ha respondido muy escuetamente: "Me parece genial, Jordi. No me importa absolutamente nada". Ximénez ha pedido al público que la expulse y ha aseverado: "La experiencia para mí ya se ha acabado".

Sin embargo, un segundo vídeo ha conseguido que Mila Ximénez vertiese su verdadera opinión sobre sus dos compañeros. En las imágenes mostradas, se revelaba que Estela Grande se enteró, por casualidad, de que Mila estaba nominada y lo fue contando por la casa. Por si fuera poco, también había vídeos en los que Kiko le daba el "día libre" de las tareas domésticas a Mila para después reírse de ella.

Esta mofa ha sentado muy mal a la colaboradora de 'Sálvame', que ha decidido responder a Kiko: "Se puede hacer una subida, pero no recochinearse, estar riéndote de tu compañero por detrás... Me parece un mal tío y una mala persona".

Mila recrimina a Kiko que lo he ha hecho le parece de ser "mala persona" ¿Qué opináis vosotros? 🔄 Estoy con Mila♥️ Entiendo a Kiko#GHVIPDBT3pic.twitter.com/eI1e67QpCl — Gran Hermano (@ghoficial) September 29, 2019

Adara Molinero da la cara por Mila Ximénez

Cualquier seguidor de esta edición de 'GH VIP' sabe que Adara Molinero es una de las favoritas del público. Su personalidad sincera y transparente ha conseguido que la modelo se meta en el bolsillo a una fracción de la audiencia y a parte de los colaboradores del debate del programa.

Esta noche, la modelo ha defendido a Mila después de su nominación y ha plantado cara a Kiko Jiménez. Sin despeinarse, Adara ha quitado la careta al novio de Sofía Suescun: "Lo que has hecho es sucio, hay que tener valores".

Adara, a Kiko sobre la nominación de Mila: "Lo que has hecho es sucio" ¿Qué opináis? 🔄 Adara lleva razón♥️ No opino igual #GHVIPDBT3pic.twitter.com/ewmSSzoCzE — Gran Hermano (@ghoficial) September 29, 2019

Kiko ha intentado contestar a su compañera, pero su argumentario, básico y limitado, le ha impedido elaborar una respuesta coherente. Mila ha decidido entonces cambiar el foco y apuntar a El Cejas, también responsable directo de su nominación: "La gente que me mete un puñal la intento evitar por vergüenza".

El influencer se ha derrumbado ante los reproches de Mila Ximénez mientras la periodista iba acercando posturas con Adara. Una alianza que, de producirse, podría cambiar el rumbo de 'GH VIP 7'. Los fans del programa han aplaudido el nacimiento de esta nueva amistad.

Mila, a Kiko: "Ojalá Adara y yo te arrastremos a ti" #GHVIPDBT3pic.twitter.com/o5CCPT67qN — Gran Hermano (@ghoficial) September 29, 2019

Mila a Kiko "ojala Adara y yo te arrastremosYO QUIERO VERLO #GHVIPDBT3pic.twitter.com/4uW9rDTykL — mary (@maryvarelaGH) September 29, 2019

Adara en el directo al Cejas: el que iba de amigo, si Kiko dice x tu dices x? Eres un falsete ENORME ADARA JODER#GHVIPDBT3 — Srta Picky (@SrtaPickyGH) September 29, 2019

Adara y Mila juntas hundiendo a KikoY Belén Esteban apoyándolas desde plató a gritosESTOY GOZÁNDOLO MUCHO#GHVIPDBT3 — IVÁN (@Ivanyanoviene) September 29, 2019

Mila a Adara en #GhVip29S: “Gracias Adara. Ya no me quiero quedar con esta gentuza”MARAVILLA #GHVIPDBT3 — M 📺 (@casasola_89) September 29, 2019

Después de lo sucedido, Mila Ximénez ha agradecido a Adara su defensa y ha aprovechado para dejar claro que el resto de sus compañeros han permanecido en absoluto silencio. Un gesto cobarde que decantará la balanza a la hora de nominar si Mila y/o Adara permanecen en la casa.

Esto es lo que opina Mila sobre la defensa que le ha hecho Adara ¿Qué os parece?🔄 Soy Milarista TOTAL♥️ No quiero eso#GHVIPDBT3pic.twitter.com/dstyHdcyF7 — Gran Hermano (@ghoficial) September 29, 2019

El flirteo entre Kiko Jiménez y Estela Grande

Aunque los dos tienen pareja fuera, Kiko Jiménez y Estela Grande se han dado cuenta de que existe una química especial entre ellos. Este pavoneo de película adolescente ha llamado la atención del resto de los integrantes de la casa, especialmente de Mila Ximénez y del Maestro Joao.

En plató, Sofía Suescun, novia de Kiko, ha dado su opinión sobre lo sucedido: "No se puede negar lo evidente, creo que se gustan". También ha contado que ha hablado con Diego Matamoros, novio de Estela, pero no ha dado detalles sobre la conversación.