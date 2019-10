Las deslealtades de Kiko Jiménez y los problemas legales de Antonio David, protagonistas de 'GH VIP 7'

El 'Límite 48 Horas' de 'GH VIP 7' ha llegado cargado de tensión. La jugarreta de Kiko Jiménez y El Cejas, que provocó que Mila Ximénez estuviese nominada e Irene Junquera se salvase, ha seguido dando mucho que hablar (y discutir) en la casa de Guadalix.

También se ha hablado de la complicada situación judicial de Antonio David Flores que, en teoría, deberá abandonar la casa de Guadalix para depositar una fianza de 80.000 € por un presunto delito de insolvencia punible y estafa procesal denunciado por Rocío Carrasco, según ha detallado Vanitatis.

Rocío Flores evita pronunciarse sobre los problemas de su padre

Rocío Flores, hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, ha acudido a su cita habitual con el programa como defensora de su padre.

.@rotrece ya va para el plató de #GHVIPLímite3. ¡Ponte cómodo que arrancamos en nada! pic.twitter.com/1jxUusKOND — Gran Hermano (@ghoficial) October 1, 2019

Jorge Javier Vázquez, consciente del impacto mediático que genera todo lo relacionado con la guerra entre Antonio y Rocío, ha preguntado a la hija del exguardia civil sobre el supuesto abandono de su padre para depositar una fianza. Rociíto, siempre prudente, ha optado por no pronunciarse: "No tengo nada que decir. Es un tema judicial en el que no voy a entrar".

Por otro lado, Jorge Javier ha aclarado a los espectadores que la productora de 'GH VIP' no ha recibido ningún aviso para sacar al empresario de la casa: "Nosotros no hemos recibido ninguna notificación que nos obligue a sacar a Antonio David del programa".

Kiko Jiménez, el nuevo archienemigo de Mila Ximénez

Kiko Jiménez, pareja sentimental de Sofía Suescún, se ha convertido en el objetivo a batir por Mila Ximénez. El viceverso, junto a El Cejas, subió a la palestra de nominaciones a la colaboradora de 'Sálvame' y ella está decidida a acabar con él. Además, Ximénez cuenta con el apoyo de la mayoría de integrantes de la casa, que se han posicionado a su favor en esta guerra.

Por otro lado, El Cejas ha corrido mejor suerte y, después de mostrar su arrepentimiento, ha sido perdonado por Mila. Sin embargo, la periodista ha puesto distancia y ha afirmado que su relación con él "no volverá a ser lo mismo".

En pleno directo, Mila ha continuado hablando de sus compañeros después de ver unos vídeos. Ha afirmado que no se fía de Antonio David Flores porque "va al rebufo de Kiko" y Alba Carrillo, amiguísima de Rocío Carrasco, ha remarcado su neutralidad tras lo vivido en la casa.

Para intentar azuzar esta contienda, el programa ha mostrado imágenes inéditas en las que Kiko y El Cejas pergeñaban su nominación estratégica a Mila Ximénez. La comunicadora ha mostrado su desesperación ante la actuación de sus compañeros y lanzado una pregunta al aire: "¿Qué estoy haciendo para ser el centro de odio aquí?"

También se ha hablado de una supuesta agresión de Kiko hacia Mila cuando el viceverso le ha golpeado, sin querer, con la aspiradora. El tema no ha tenido mayor trascendencia en la casa y Jorge Javier ha aprovechado para mostrar el vídeo y sofocar los ánimos: "Nos quedamos todos más tranquilos".

Mila: "¿No me habrás dado el golpe queriendo, ¿verdad?"Kiko: "¿Cómo te voy a dar queriendo?"#GHVIPLímite3pic.twitter.com/zMqD6vppK5 — Gran Hermano (@ghoficial) October 1, 2019

Sofía Suescun y Diego Matamoros, ¿traicionados por sus parejas?

En su intento por convertirse en el absoluto protagonista de la edición tras la marcha de Hugo Castejón, Kiko Jiménez ha continuado sembrando la polémica. Esta vez no ha recurrido a Mila Ximénez y ha decidido sacar sus rudimentarias dotes de seducción para intentar seducir a Estela Grande, novia de Diego Matamoros.

Estela y Kiko se han convertido en un gran pilar el uno de otro pero, ¿qué veis vosotros aquí? 🔄 Gran maracaná♥️ Solo amistad#GHVIPLímite3pic.twitter.com/kGS24svvoq — Gran Hermano (@ghoficial) October 1, 2019

A pesar de que tanto Estela como Kiko tienen pareja, la química entre ambos es evidente tanto para los espectadores como para los integrantes de la casa. También se ha puesto en duda este roneo, que podría tratarse de una estratagema de Jiménez para dar contenidos y asegurar su permanencia en la casa.

Estela ha pasado de mueble a ser la sombra de KikoEsta chica va cuesta abajo y sin frenos en el concurso#GHVIPLímite3 — IVÁN (@Ivanyanoviene) October 1, 2019

Estela ha pasado de mueble de GH a sombra de Kiko.#GHVIPLimite3 — Laura Velasco 🦋 (@LauraGHRV) October 1, 2019

las segundas intenciones de Kiko... no puedo con él #GHVIPLimite3 — Mr. Sunset 🐷 (@MrSunsetGH) October 1, 2019

#GHVIPLimite3#GHVIP1OAhora vemos a Kiko como manipula a Estela... QUE SINVERGÜENZA ERES! — Ivan BM (@Ivan_BM02) October 1, 2019

Mila Ximénez ha acudido al confesionario para comentar la situación: "Se produjo un chispazo dentro de la casa que no quieren permitírselo". Los colaboradores del programa han coincidido con esta reflexión e Ylenia Padilla ha aprovechado para lanzar una pulla a Sofía Suescun: "Kiko va muy bien aleccionado porque su pareja es la reina de los realities".

Ylenia: "Kiko va muy bien aleccionado porque su pareja es la reina de los realities" #GHVIPLímite3pic.twitter.com/l7Ga4dtcyo — Gran Hermano (@ghoficial) October 1, 2019

Por su parte, Sofía ha dicho que no ve indicios de futura infidelidad mientras que Diego Matamoros se ha mostrado visiblemente nervioso e inseguro ante lo sucedido y ha dedicado unas duras palabras a Kiko: "Eres un listo y a ver si te vas a tomar por culo".