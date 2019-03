La misteriosa vida sentimental de Kiko Hernández: dos hijas ¿y una nueva ilusión?

Kiko Hernández es muy reservado con su vida privada, tanto que ni siquiera los colaboradores de 'Sálvame' saben qué hace o deja de hacer en su tiempo libre.

El tertuliano tiene amistad con algunos compañeros de Telecinco, como Mila Ximénez o Kiko Matamoros, quienes guardan con recelo todos los detalles íntimos de Kiko.

La misteriosa vida de Kiko Hernández

De hecho, este miércoles salió a relucir su vida personal en 'Sálvame'. Jorge Javier Vázquez, al que no se le escapa una, advirtió que en las últimas semanas Kiko acudía muy arreglado y con mejor aspecto al programa.

En 'Sálvame' se dio a entender que Kiko Hernández tenía una nueva ilusión

"¿Qué pasa en tu vida que vienes tan arreglado estilísticamente hablando?", le preguntó Jorge. Kiko intentó salir del paso, riéndose: "Pues te lo voy a decir. Lo que pasa es que he arreglado los armarios y estoy encontrando ropa que antes no encontraba".

Nadie se lo creyó. "Siempre te pillo. Yo, si fuera una agencia de prensa, te ponía un coche en la puerta", añadió Jorge mientras Kiko no paraba de reírse. "Ya lo tengo", respondió Kiko.

¿Nueva relación sentimental?

Todo parece indicar que Kiko Hernández tiene una nueva ilusión. De ser así, sería algo inaudito, ya que solo se le conocen tres exnovias.

Patricia Ledesma es la única oficial. Ambos se conocieron en 'Gran Hermano 3'. Antes de entrar en el reality, se dice que estuvo con una chica valenciana. También se le relacionó con Sonia Arenas.

Desde entonces la vida sentimental del colaborador es todo un misterio, pues no se le ha vuelto a conocer pareja estable.

Centrado en sus hijas

Kiko está centrado en sus hijas, Abril y Jimena, quienes nacieron el 19 de enero de 2017 mediante gestación subrogada. Kiko reconoce que pasó un "calvario" de cuatro años con todo el papeleo, pero que ahora no puede ser más feliz con su paternidad.

"Es increíble y maravilloso, desde luego, pero también pienso que cuando lo dije la gente pensaba que me lo estaba inventando, que lo hacía por conseguir audiencia. Lo que no saben es el calvario que he pasado, primero con un proceso de adopción, luego con uno de gestación subrogada que me engañaron y así hasta que di con la agencia definitiva. Hubo un momento en que perdí la ilusión", desveló.

Veremos si ahora ha decidido ampliar la familia...