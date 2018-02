La sexualidad de Kiko Hernández a debate en ‘Sálvame’ y la revelación de Jorge Javier

Después de que Kiko Hernández haya protagonizado una de las últimas portadas de las revistas por poner a la venta ‘Villa Chatín’, sus dos chalets, por sus hijas, ahora el programa ‘Sálvame’ ha centrado su atención en la sexualidad del colaborador, en si es gay o heterosexual. Una incógnita que le persigue desde que saltó a la televisión tras su paso por ‘Gran Hermano’ y después de que sólo se le haya conocido una relación oficial, con otra exconcursante del reality, Patricia Ledesma.

El debate comenzó con un comentario de María Patiño hacia su compañero de plató, Kiko: “A mí lo que más morbo me da es tu parte sexual. A mí, en un momento determinado, que tú juegues con la ambigüedad me puede hacer gracia, pero te prometo que de las cosas que más me preguntan por la calles es si Kiko Hernández es gay”.

Cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó a Patiño qué creía ella que era, su respuesta fue: “Le encantan las tías porque a mí un día, cuando le acababa de conocer, me dijo ‘¿tú qué piensas que soy yo?’ y yo, por la manera que tiene de mirar a las chicas, me da la sensación de que le gustan las chicas. Pero la portada que quiero que te hagan es paseando con una pareja, una mujer, un chico o lo que te dé la gana”. Por su parte, la periodista Gema López señalaba: “Pues yo contesto que no tengo ni idea”.

Después intervenía Jorge Javier Vázquez: “Kiko no es gay porque si no, nos hubiéramos acostado hace tiempo”, declaró, provocando las risas de los allí presentes. El presentador continuó explicando: “No porque yo estuviera bueno, sino porque a ti te hubiera puesto estar con el presentador”.

Kiko intervenía y declaraba: “Yo no me suelo relacionar con gente del trabajo”, instantes después reculaba su versión: “Bueno, no, me he equivocado...”. La gran revelación venía a continuación, cuando Jorge Javier le desdecía y aseguraba : “Tú has ligado con gente del trabajo”, unas palabras que provocaron la risa de Kiko, pero que rápidamente cambió de cara en cuanto Jorge Javier fue más allá: “Vamos, ¡te has enrollado con tías del trabajo!”. Ahora habrá que esperar al próximo programa para ver si desvelan con qué mujeres ha estado Kiko y si son famosas o no.