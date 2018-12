Roban en la casa de Kiko Hernández: "Se han llevado vídeos privados, y tengo un sospechoso"

Kiko Hernández, acostumbrado a estar en el otro lado de la noticia, ha pasado esta semana a ser el protagonista. El colaborador de 'Sálvame' ha anunciado este jueves en el programa de Telecinco los detalles del robo que ha sufrido en una de sus muchas propiedades. Aunque no ha querido decir en qué casa ha sufrido el hurto, todo parece indicar que se trata de Villa Chatín, donde ya no reside pero sigue teniendo pertenencias.

El anuncio oficial del robo lo hizo este miércoles: "El lunes pasado entraron a robar en una de mis casas. Me desvalijaron y se llevaron cámaras de vídeo y cintas mías con grabaciones de audio y vídeo", ha dicho Kiko, para lanzar sobre todo un mensaje a los medios de comunicación: "Si algo llega a los medios de comunicación, que sepan que estos documentos son fruto de un robo".

El colaborador ha dicho este jueves que se trata de "un robo raro, extraño", ya que el ladrón (o los supuestos ladrones) han dejado muchas cosas de valor y se han llevado solo material privado. Para él, ha asegurado, lo más importante son sus hijas, a las que quiere proteger.

Tiene un sospechoso

Kiko Hernández ya ha denunciado el robo ante la Policía. Ha dicho que los agentes han alucinado con lo que se han encontrado en la casa, pues estaba todo destrozado. "Los policías me dijeron que habían visto muchas cosas en su vida, pero que como esa, ninguna", ha asegurado en 'Sálvame'.

Los ladrones "destrozaron la alarma de seguridad" de la entrada, así como la fachada. Lo raro es que "ningún vecino oyó ni vio nada", y debieron hacer bastante ruido para acceder a la propiedad del colaborador.

Kiko ha denunciado también en el programa que los ladrones "no sé si por chulería o qué, pero se han dejado varios objetos personales" en su casa.

Además, Kiko sospecha quién puede haber sido el ladrón o, al menos, quien lo ha podido encargar. "Los ladrones se han dejado cosas de valor, pero curiosamente han abierto un cajón de la cocina donde tenía una lata con dinero. Esta persona sabría que ahí había una lata, y no todo el mundo lo sabe", ha dicho.

Ha informado de que ya ha dado el nombre a los agentes encargados de investigar su caso, y ha lanzado un mensaje a su ladrón: "Los polvorones no te van a pasar estas Navidades. Pensaba que me iba a morir de pena, pero no. No voy a parar hasta dar contigo".

