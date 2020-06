Kiko Hernández desvela que ha pagado por tener relaciones sexuales.

'Sálvame' ha introducido una nueva sección, el conocido juego del 'Yo nunca....'. Con él es como nos hemos enterado de una de las confesiones más íntimas de la vida de Kiko Hernández, que es uno de los más discretos del programa.

La primera preguntaba que lanzaba el programa era: "Yo nunca he pagado por mantener relaciones íntimas con alguien". Si alguno de los siete colaboradores mentía,recibía un calambrazo. Aunque la primera vez que se escuchó la pregunta nadie se levantó, con la segunda ya vino la confesión de Kiko. "Yo sí he pagado, ¿eh? Pero es que no me apetece levantarme".

Kiko Hernández continuaba explicando que fue "hace mucho" y se dirigía a su amiga Marta López que parecía conocer la anécdota porque esta le dijo: "¿te acuerdas?". Después el colaborador de 'Sálvame' reveló que "fue en Castellón" y que en esa época "había pesetas todavía". Tras la confesión, Gema López le preguntó si volvería a hacerlo, a lo que Kiko matizó que "ya no".

Luego Marta aclaraba: "Con lo rata que es él no pagó", a lo que él reconoció que "pagó un colega".

A Rafa Mora le ofrecieron 6.000 euros por estar con unas chicas

Rafa Mora también admitió: "Yo no he pagado nunca pero sí estuve en una fiesta en el que alguien ha pagado pero yo no tengo nada que ver". El valenciano contó que sus amigos pagaron a una chica para que se acostase con él pero que no lo sabía.

Además desveló que a él le habían ofrecido dinero, hasta 6.000 euros, por pasar una noche con él. "Una vez en Ibiza, en un barquito, unas chicas italianas me ofrecieron pasar una velada con ellas y no lo cogí. Estuve muy lento, era muy joven".

Gustavo y Frigenti revelan sus anécdotas sobre el tema

Después le tocaba el turno de la confesión a Miguel Frigenti, que contó otra anécdota que le sucedió "cuando tenía 20 o 21 años" con sus hermanos, con los que en aquella época presentaba el programa 'El revientaprecios'. Alguien les escribió y dijo que "fantaseaba" con estar con los tres hermanos a la vez les ofreció dinero.

Gustavo González también desveló: "Pagaron para que me beneficiara de la situación y me negué. Organizaron una fiesta y pusieron una persona, la contrataron. Yo no quise beneficiarme de la situación y una persona muy cercana sí lo hizo".

Por último, Frigenti reveló otra historia que le había pasado: "Yo me di unos cuantos besos con otra persona y, cuando llegó el momento de la verdad, me dijo: 'Es tanto (dinero)', y yo dije '¡pero bueno! súper indignado y me fui, que no pagué". El colaborador añadía: "Luego le vi en la discoteca con mi hermano y le dije: 'oye que no, que te va a pedir'. Nos pasó a los dos".