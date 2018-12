Desmontando a Kiko Hernández: sus hijas, su fortuna, sus casas, sus ex y mucho más

Kiko Hernández ha sido uno de los protagonistas de la semana. Paz Padilla, por despiste, mostró en directo el número de móvil del colaborador y su correo electrónico personal. Vamos, una 'cagada' en toda regla que ha puesto a Kiko en el foco de la noticia, algo que no gusta nada al televisivo, ya que es bastante celoso con su vida personal.

Este recelo a mostrar su privacidad ha hecho que su faceta personal sea desconocida por el gran público. ¿Cómo es Kiko Hernández en la intimidad? ¿Dónde vive? ¿Qué es de su familia? ¿Cuándo dinero tiene? Respondemos a estas y muchas más cuestiones a continuación.

Estas son las 23 cosas que no sabes de Kiko Hernández:

1) Madrileño de 42 años

Francisco Hernández Ruiz, como realmente se llama Kiko, nació el 26 de agosto de 1976 en Madrid, por lo que tiene 42 años.

2) Hijo de padres separados

Los padres de Kiko se separaron cuando él era aún muy joven. A muy corta edad, el colaborador de 'Sálvame' empezó a buscar empleo para ayudar a su madre a salir adelante.

3) De camarero a agente inmobiliario

Para ayudar a su madre, trabajó como camarero y vendedor de libros, entre otras cosas. Finalmente, se inició en el mundo inmobiliario, donde llegó a dirigir su propia empresa, como te contaremos más adelante.

4) Se hizo famoso en 'Gran Hermano'

Kiko es conocido por concursar en 'Gran Hermano 3' (2002), donde acabó tercer finalista a pesar de ser el más nominado de toda la edición. Apenas tenía 25 años.

En el concurso, el madrileño dio mucho juego, así que al salir empezó a colaborar en diferentes programas de Telecinco. Este fue el comienzo de su exitosa carrera en la pequeña pantalla.

Poco después fichó por 'Crónicas marcianas'. También pasó por 'A tu lado' y 'La noria', hasta 2012. En 2009 llegó a 'Sálvame diario' y a 'Sálvame Deluxe', y lo hizo para quedarse.

5) Sexo en directo

Kiko Hernández hizo historia en su 'Gran Hermano' por protagonizar la primera hora sin cámaras del reality show. Lo hizo junto a Patricia Ledesma, con quien tuvo una relación sentimental en el concurso tan solo diez días después del inicio del mismo.

No obstante, el amor les duró poco y acabaron cortando.

6) Se habla de tres ex

Patricia Ledesma ('GH 3') es la única novia oficial que se conoce de Kiko. Sin embargo, antes de entrar en el reality, se dice que estuvo con una chica valenciana. También se le relacionó con Sonia Arenas.

Desde entonces la vida sentimental del colaborador es todo un misterio, pues no se le ha vuelto a conocer pareja estable. No obstante, es posible que haya tenido más novias, ya que a Belén Esteban se le escapó en 'GH VIP 3' (2015) que "Kiko tenía una novia que hace tiempo que no veía". Unas declaraciones que el colaborador nunca desmintió.

7) El dineral que cobra

Desde que Kiko Hernández salió de de 'Gran Hermano 3' no ha parado de trabajar en televisión. Se ha publicado que cobra 900 euros por cada colaboración en 'Sálvame', por lo que se embolsaría entre 1.800 y 2.700 semanales, pues acude al programa unas dos o tres veces a la semana, detalla la revista 'Rumore'.

A esto hay que sumarle su sueldo anual en el 'Deluxe', que asciende hasta los 250.000 euros,y unos 100.000 euros por sus otros trabajos como oficiador de bodas o de hacer bolos en discotecas.

Estas cifras aumentarían por las publicidades que hace en Telecinco y a las empresas que tiene, que veremos a continuación. Vamos, que está forrado.

8) Sus numerosas empresas

Antes tampoco le iba mal. En el mundo inmobiliario fue director de su propia empresa, Xetal S.L., creada en 1999. Según el registro mercantil, el activo de la empresa supera los 870.000 euros, con un capital social de 125.000 euros. Es decir, un patrimonio cercano al millón de euros. No obstante, y según 'Jaleos', la compañía tenía deudas de 700.000 euros, así que acabó cerrando.

Ya en 2002, tres meses después de 'Gran Hermano, Kiko creó la compañía Imagen privativa S.L. para gestionar su imagen. Ahora no existe, pero entonces el activo de la empresa ascendía a más de 221.000 euros.

De 2006 a 2011 tuvo la empresa Popular House S.L., pero acabó declarándola insolvente. En 2008 creó otra, Mis queridas mascotas S.L., que cuenta con un activo de 342.000 euros y fondos propios de 233.500 euros, detalla el citado medio.

Estas son unas de las pocas compañías en las que Kiko ha dejado su huella, además de otras cinco en las que el colaborador forma parte del consejo de administrador, como Eurover Export-Import S.L.

9) Pacto con Telecinco

Sorprende que la vida sentimental de los colaboradores de 'Sálvame' sea comentada y juzgada en el programa y la de Kiko Hernández no. Todo podría deberse a un pacto que el televisivo tiene con Telecinco.

Así lo aseguró Carlota Corredera en una ocasión: "Es obsesivo de su vida privada y el programa lo respeta porque él como colaborador aporta lo que ninguno".

10) Su orientación, siempre en duda

El hermetismo de Kiko con respecto a su vida privada ha despertado durante años numerosos rumores sobre su orientación sexual, que el propio programa se ha encargado de alimentar. En un 'Poli Deluxe', el colaborador confesó que se había sentido atraído sexualmente por María Patiño y que había tenido sueños eróticos con Jorge Javier Vázquez.

Además, en 2009, Kiko aseguró en 'Sálvame' que la primera vez que se había enamorado había sido de un hombre, pero que no fue correspondido.

En 2010, el tertuliano, cansado de las especulaciones sobre su orientación sexual, espetó: "En mi casa nunca ha habido armarios. Yo soy gay, yo soy lesbiana, yo soy bisexual y me acuesto con quien me da la gana".

11) Tiene dos hijas

A comienzos del año 2017, el 19 de enero, nacieron sus dos hijas mellizas, Abril y Jimena, mediante gestación subrogada.

Kiko reconoce que pasó un "calvario" de cuatro años con todo el papeleo, pero que ahora no puede ser más feliz con su paternidad: "Es increíble y maravilloso, desde luego, pero también pienso que cuando lo dije la gente pensaba que me lo estaba inventando, que lo hacía por conseguir audiencia. Lo que no saben es el calvario que he pasado, primero con un proceso de adopción, luego con uno de gestación subrogada que me engañaron y así hasta que di con la agencia definitiva. Hubo un momento en que perdí la ilusión", desveló a 'Diez Minutos'.

12) Villa Chatín, su casa de la sierra

Una de las pocas veces que Kiko Hernández ha hablado de su vida privada en televisión fue cuando mostró su casa, llamada 'Villa Chatín'. Se trata de un chalet de 500 metros que le compró a un jugador de fútbol, Cota, del Rayo Vallecano. La vivienda cuenta con seis dormitorios, cuatro baños, un gimnasio, piscina y una sala de juegos.

Actualmente, Kiko tiene este chalet en venta, aseguró él mismo a 'Diez Minutos'.

13) Vive en un barrio pijo de Madrid

Desde que nacieron las niñas, Kiko reside en un chalet de cuatro plantas ubicado en una urbanización privada en las afueras de Madrid. Tiene gimnasio, sala de juegos, salón y piscinas... Se trata de una parcela de 2.000 metros cuadrados, con más de 500 de vivienda.

14) Su piso en Chamberí

Además del chalet de 'Villa Chatín' y de su nuevo casoplón, Kiko tiene un piso en el barrio madrileño de Chamberí, próximo al metro de Iglesia. La casa tiene una superficie de 106 metros cuadrados, de los cuales 95 son útiles. El edificio es un bloque con seis plantas de pisos. Kiko ha tenido problemas con Hacienda por este piso.

15) Disecó a su gato

El colaborador se presentó en 'Sálvame' en 2015 con su gato Pulgas en la mochila. El animal fue su mascota durante muchos años, pero acabó muriendo y el colaborador decidió disecarlo hace ya casi veinte años. Al enseñarlo en plató, todo el mundo quedó horrorizado. El tertuliano aseguró que lo tiene en su casa.

16) Cinéfilo

Kiko tiene más de 2.000 DVD. Antes estaban en 'Villa Chatín', ahora no sabemos qué es de ellos.

17) Ha pasado por 'boxes'

El arreglo más evidente al que el tertuliano se ha sometido es el de su dentadura. Kiko se puso carillas blancas para ocultar sus pequeños dientes torcidos.

Otro de los retoques que se hizo al comenzar su carrera televisiva fueron las bolsas de los ojos, con "ácido hialurónico", como él explicó él mismo en 'Sálvame'.

18) Su crisis de 2012

No todo el camino ha sido de rosas para Kiko. En 2012, dejó la televisión tras una grave crisis. "Ahora mismo este trabajo no me produce felicidad... y tengo que tomar medidas", dijo en 'Sálvame' para anunciar que se tomaba un descanso indefinido.

"Como estoy, voy a durar dos días. Ahora mi vida es solo 'Sálvame', me llevo el trabajo a casa, estoy toda la noche pensando,me cuesta mucho venir a trabajar. Psicológicamente lo estoy pasando muy mal", explicó.

19) Sus problemas psicológicos

Después de la mencionada crisis, y tras varios meses de baja, Kiko volvió a la televisión con un 'Deluxe' en el que confesó sus problemas psicológicos: "Me levantaba por la mañana y me daba asco. Trataba mal a la gente, a mi familia y a mis amigos, y me refugiaba siempre en el trabajo. Cuando te das cuenta de que tu vida es una mierda".

20) Cáncer de páncreas

Otra de las ausencias sonadas de Kiko en televisión fue cuando sufrió cáncer de páncreas a sus 31 años. Hizo pública la noticia él mismo, y dijo que la enfermedad no iba a poder con él: "No me va a ganar". Seis meses después del anuncio, reapareció en 'La Noria' (Telecinco) ya recuperado.

21) Casi va a la cárcel

En marzo de 2015, el colaborador de Telecinco fue condenado a seis meses de prisión por un delito de apropiación indebida, al quedarse con 14.000 euros de un cliente que acudió a su citada empresa inmobiliaria, que acabó cerrando. El tertuliano fue condenado a 10 meses de prisión y a reintegrar el dinero adeudado.

22) Actor

Kiko ha debutado como actor en un capítulo de ‘Sexo en Chueca’, web serie de Telecinco. Además, a comienzos de año se ha sabido que el tertuliano se va a lanzar al teatro, siguiendo los pasos de Paz Padilla y Jorge Javier Vázquez.

Será el protagonista de un musical de 90 minutos de duración. "Necesitaba hacer algo nuevo. El destino y la suerte han puesto este proyecto en mi camino y estoy convencido de que sabré defenderlo y lo haré con el respeto más absoluto hacia esta profesión", confesó el colaborador a la revista '¡Qué me dices!'.

23) Amenazado con un cuchillo

Salir el televisión a veces puede volverse en contra de uno, lamentablemente. A Kiko le ocurrió: denunció en mayo de 2015 que un hombre armado con un cuchillo había amenazado con matarle.

El colaborador de 'Sálvame' consiguió entonces una orden de alejamiento. "Ha llegado a presentarse con un cuchillo y a quemar revistas en mi casa; el otro día me manda un mensaje diciendo que le va a sacar las tripas a mi sobrino. Ojalá nunca te encuentre", contó Kiko en televisión.

Y esto es todo, lector. ¿Qué opinas de Kiko Hernández? ¿Te cae bien? ¿Mal? ¡Cuéntanoslo!