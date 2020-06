Kiko Hernández tiene un accidente de tráfico: sus hijas iban con él en el coche

Kiko Hernández ha asegurado que el pasado sábado sufrió un accidente de tráfico, pero que actualmente se encuentra en buen estado.

"El sábado pasado tuve un accidente de coche, pero gracias a Dios no ha pasado nada, aunque tengo un poco fastidiadas las cervicales", ha explicado.

"Me choqué contra un muro. Además iba con mis hijas, pero no pasó nada y ya está. (...) Son de estos muros bajos y mi coche es muy alto. Entonces no lo vi. Las cámaras normalmente pitan cuando te estás acercando, pero mi coche no hizo nada. (...) Yo aceleré para entrar en el Mc Donalds. Y me quedé ahí".

¿Por qué Kiko Hernández ha contado su accidente?

Todo era bastante raro porque Kiko no es dado a hablar de su vida privada, pero ha preferido narrar el suceso antes de que sea publicado en redes sociales o en cualquier medio.

"Miré que mis hijas (Jimena y Abril, en 2017 a través de gestación subrogada) estuvieran bien y de pronto ya tenía a tres o cuatro grabándome con el móvil.(...) Anda que menudo año de mierda y de todo. Qué ganas de que se acabe el 2020".

Su última confesión: haber pagado por sexo

Esta confesión se suma a la que hizo hace una semana, cuando admitió haber pagado por tener relaciones sexuales.

"Yo sí he pagado, ¿eh? (...) Fue hace mucho, en Castellón. En esa época todavía había pesetas", admitió. Un acto que ya no volvería a repetir, según él.

Menos mal que todo quedó en un susto. ¿Qué opinas de él?