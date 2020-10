Muere por coronavirus el diseñador Kenzo, a los 81 años de edad.

El diseñador Kenzo, cuyo nombre completo es Kenzo Takada, ha fallecido este domingo en París a los 81 años de edad a causa del coronavirus. Su muerte supone una triste noticia para el mundo de la moda.

El diseñador japonés siempre será recordado por su elegancia y sus característicos estampados de flores, símbolo o icono también de muchos de los perfumes y otros productos de cosmética que llevan su nombre.

Kenzó, que se retiró de las pasarelas en el año 1999, gozaba de un buen estado de salud pero no ha podido superar las complicaciones derivadas del temible virus de la covid-19, a causa del que llevaba varios días ingresado en el Hospital Americano Neully-Sur-Seine de París, ciudad en la que llevaba instalado desde la década de los 60 y dónde consiguió su sueño de triunfar en el mundo de la moda.

Elevó la moda oriental a la categoría de alta costura

Kenzo fue de los pocos que elevó la moda oriental a la categoría de alta costura gracias a su personal, sensible y elegante concepto de la moda. Aunque llevaba retirado 21 años, nunca dejó de ser considerado como uno de los grandes modistos de la época dorada de la alta costura.

Kenzo Takada pertenecía a una familia de origen humilde. Nació el 27 de febrero de 1939 en la parte trasera de la casa de tés de su padre. El diseñador se acabaría convirtiendo en un modisto de prestigio y éxito. Se convirtió en el primer japonés quelogró conquistar la industria de la moda en París, inspirado por las revistas que leían sus hermanas.

En 1993 LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) compró su empresa y él se mantuvo al margen sin hacer declaraciones públicas. Era el pacto al que habían llegado y su discreción y rectitud le hizo mantenerse en un segundo plano. Tan solo seis años después, en 1999, abandonaba la costura.

"Su asombrosa energía, bondad, talento y sonrisa eran contagiosas"

Felipe Oliveira Baptista, director creativo de Kenzo ha escrito estas emotivas palabras de despedida tras enterarse de la muerte de su compañero: "Con gran tristeza me he enterado del fallecimiento del Sr. Kenzo Takada. Su asombrosa energía, bondad, talento y sonrisa eran contagiosas. Su espíritu afín vivirá para siempre. Descanse en paz, Maestro".

El portavoz oficial de la firma señalaba, además, que "el creador japonés nunca ha dejado de celebrar la moda y el arte de vivir".

AN ODE TO OUR FOUNDER 🙏🏻🖤“It is with great sadness that I have learned the passing away of Mr Kenzo Takada. His amazing energy, kindness and talent were contagious. His kindred spirit will live forever.Rest in peace Master.” Felipe Oliveira Baptista — KENZO (@kenzo) October 4, 2020

AN ODE TO OUR FOUNDER 🙏🏻🖤[...] Today, his optimism, zest for life and generosity continue to be pillars of our Maison. He will be greatly missed and always remembered. — KENZO (@kenzo) October 4, 2020

AN ODE TO OUR FOUNDER 🙏🏻🖤It is with immense sadness that KENZO has learned of the passing of our founder, Kenzo Takada. For half a century, Mr. Takada has been an emblematic personality in the fashion industry - always infusing creativity and color into the world. [...] — KENZO (@kenzo) October 4, 2020

Mensajes emotivos de diseñadores

Muchos otros diseñadores, casas de moda y firmas han querido rendirle homenaje al diseñador y le han escrito emotivos mensajes a través de las redes sociales como estos:

Kenzo Takada has infused a new vision to its industry: a blend of the Oriental and Occidental cultures, promoting freedom and joy, in tune with the era! His innovative shows were a real celebration and with him, the cover girls started taking over the podiums ! A deep respect… pic.twitter.com/2d1p8B0sz7 — Jean Paul Gaultier (@JPGaultier) October 5, 2020

The world lost a fashion icon yesterday. Kenzo Takada, the founder of the Kenzo brand has passed away at age 81. We will always remember his beautiful creations and everything he gave to the fashion world. — H&M (@hm) October 5, 2020