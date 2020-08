Katy Perry y Orlando Bloom anuncian el nacimiento de su hija, Daisy Dove Bloom

Katy Perry y Orlando Bloom celebran el nacimiento de su hija, Daisy Dove Bloom, un hecho que han comunicado este jueves a través de la cuenta de Instagram de Unicef.

En la foto publicada se puede apreciar las manos de la recién nacida sostenida por las de sus padres. Se trata de la primera imagen de la hija de la pareja de famosos.

"¡Bienvenida al mundo, Daisy Dove Bloom! Nos sentimos honrados de presentarles a los Embajadores de Buena Voluntad @KatyPerry y el nuevo pedazo de alegría de @OrlandoBloom", escribía la cuenta de Unicef celebrando el nacimiento.

La pareja le comentó a Unicef: "Estamos llenos de amor y asombro por la llegada sana y segura de nuestra hija".

Perry anunció por sorpresa su embarazo en un videoclip

La cantante, de 35 años, anunció por sorpresa su embarazo a través de un videoclip en el que presentó su nueva canción 'Never worn white', en la que habla de que ya está preparada para asumir compromisos. "Quiero intentarlo contigo. No, nunca he vestido de blanco, pero estoy aquí esta noche, porque de verdad quiero decir sí quiero”.

En los minutos finales del vídeo se puede apreciar cómo Perry pone sus manos sobre su vientre mientras muestra de perfil su tripa.

Relación de Katy Perry y Orlando Bloom

En esta ocasión, el nacimiento de su hija coincide con el lanzamiento del nuevo disco de la diva del pop, "Smile", el quinto álbum de estudio de la artista estadounidense.

Para la cantante, Daisy es su primer hijo, mientras que para el actor Orlando Bloom, de 43 años, es el segundo, ya que tiene un niño de 9 años, fruto de su matrimonio con la modelo Miranda Kerr. La pareja había anunciado su compromiso el día de San Valentín del 2019, después de haber estados juntos por tres años.

El nacimiento de Daisy Dove Bloom ha generado que diferentes internautas de las redes socialeshayan dado su opinión sobre la primera hija de la pareja. "Es la luz que viene a sanar todo lo malo que Katy Perry ha pasado", comenta uno de los tuiteros.

ME ESTÁS QUERIENDO DECIR QUE DAISY DOVE BLOOM NACIÓ 24 HORAS ANTES DE QUE SALIERA EL NUEVO ÁLBUM DE KATY PERRY OMGG I'M SHOOKED pic.twitter.com/Nx4rA1D39D — Rodrigo_hig (@hig_rodrigo) August 27, 2020