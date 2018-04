Kate Middleton da a luz a su tercer hijo.

El príncipe William, de 35 años, y Kate Middleton, de 36, ya han sidopadres por tercera vez. La duquesa de Cambridge ha dado a luz a un niño este lunes por la mañana en el hospital St Mary en Paddington, de Londres.

El recién nacido ha nacido a las 11:00 horas y ha pesado 3,900 kilogramos. El pequeño se encuentra en perfecto estado de salud, al igual que su madre, tal y como señala la nota enviada por Palacio.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.The baby weighs 8lbs 7oz.The Duke of Cambridge was present for the birth.Her Royal Highness and her child are both doing well.